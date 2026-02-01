Bí mật cất giấu trong người đàn ông 49 tuổi

Đối tượng Trần Ngọc Sơn bị lực lượng Công an xã Lệ Ninh bắt giữ

Ngày 1-2, Công an xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 29-1, trong lúc tuần tra, Công an xã Lệ Ninh phát hiện Trần Ngọc Sơn (49 tuổi; ngụ thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người Sơn cất giấu 2 túi nilon màu trắng, bên trong chứa 11 viên nén hình tròn, màu hồng, nghi là ma túy.

Tang vật vụ án

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 38 viên nén hình tròn, màu hồng. Làm việc với cơ quan công an, Trần Ngọc Sơn khai nhận toàn bộ 49 viên nén nói trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, mua về để sử dụng.

Công an xã Lệ Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Trần Ngọc Sơn cùng tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.