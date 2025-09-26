HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bí mật "chết người" trong những hộp sữa gửi từ Châu Âu về qua đường hàng không

Đức Ngọc

(NLĐO) - Bên trong những hộp sữa, bánh kẹo gửi từ Châu Âu về Việt Nam theo đường hàng không có số lượng lớn ma túy.

Ngày 26-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ma túy dạng Ketamin (4 túi nylon bên trong thùng xốp có khối lượng 4 kg, 34 hộp dán nhãn sữa nước ngoài với khối lượng 17 kg) và một số vật chứng liên quan.

Trước đó, vào tháng 8-2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hồ Quang Anh (SN 2003, trú tại thôn 5, xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú tại bản Mà, xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các nước Châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không.

Bí mật "chết người" trong những hộp sữa gửi từ Châu Âu về qua đường hàng không- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan và số ma túy tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm của nhóm này rất tinh vi. Số ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi tiêu thụ trong nước. Đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. 

Để né tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành. Trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ ngày 12-9-2025, ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương (huyện Thanh Chương cũ), đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết có gửi 1 thùng xốp màu trắng chứa ma túy lên xe khách chạy tuyến Con Cuông - TP Vinh (cũ) và sẽ tạm gửi tại khu vực kho nhà xe, sau đó thuê xe taxi chở "hàng" đến một địa điểm thuộc TP Vinh (cũ), các đối tượng sẽ tiếp tục trực tiếp nhận hàng và đem đi nơi khác tiêu thụ.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, ban chuyên án phát hiện xe taxi đến nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng, Công an các xã Quỳnh Sơn, Sơn Lâm chia 2 mũi công tác bắt quả tang Hồ Quang Anh khi đối tượng đang trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 4 kg ma túy dạng Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bí mật "chết người" trong những hộp sữa gửi từ Châu Âu về qua đường hàng không- Ảnh 3.

Ma túy được cất giấu tinh vi trong các hộp sữa. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số ma túy trên được sự chỉ đạo của đối tượng chủ mưu, cầm đầu từ nước ngoài, thường trú tại tỉnh Nghệ An. Từ nước ngoài, đối tượng này đã chỉ đạo mở ra từ 8 hộp dán nhãn sữa chứa 4 kg ma túy Ketamin để đem giao cho "khách" và cất giấu 34 hộp dán nhãn sữa còn lại tại nhà chị gái đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 34 hộp dán nhãn sữa chứa 17 kg ma túy Ketamin.

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

