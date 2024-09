Bị mất gần 1 tỉ đồng sau cuộc gọi từ số máy lạ

Ngày 24-9, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cho biết đã lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.



Theo trình bày của ông V.Đ.H. (SN 1985), trước đó, ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giới thiệu là cán bộ Công an phường 7 đề nghị ông làm hồ sơ đăng ký dịch vụ công cho con trai.

Sau đó, ông H. được tài khoản Zalo tên "Bùi Ngọc Trân" kết bạn, hướng dẫn truy cập một trang mạng và cài đặt ứng dụng trên theo hướng dẫn.

Công an TP Vũng Tàu đăng cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Sau khi cài đặt thành công, các đối tượng yêu cầu ông H. đăng nhập tài khoản ngân hàng để chuyển tiền chi phí hồ sơ. Sau khi đăng nhập tài khoản ngân hàng thì ông H. phát hiện có giao dịch chuyển khoản số tiền 936 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình ra số tài khoản khác. Biết bị lừa đảo nên ông H. đã trình báo công an.

Trước đó, tháng 6-2024, bà Đ.T.T.H. (SN 1973, ngụ Vũng Tàu) có người bạn học cấp 3 N.Đ.T. giới thiệu đang là phó giám đốc một công ty thuộc Tập đoàn V. Người này hướng dẫn bà H. tải ứng dụng của V.F… để tham gia đầu tư trên ứng dụng này. Tin lời bạn, bà H. tải ứng dụng và làm theo hướng dẫn, nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản đứng tên của công ty để đầu tư và bị lừa 400 triệu đồng.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công an các địa phương trong tỉnh liên tục phát đi các thông báo đề nghị người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như tặng quà, đầu tư chứng khoán, cài đặt các ứng dụng dịch vụ công, VNeID…. Các cơ quan chức năng nếu làm việc với người dân thì sẽ gửi giấy mời trực tiếp chứ không nhắn tin hay gọi điện thoại và đặc biệt tuyệt đối không để lộ tin cá nhân.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng sử dụng thẻ ngân hàng giả để đi rút tiền. Thủ đoạn của bọn tội phạm là gắn thiết bị điện tử vào các máy POS/ATM của ngân hàng để lấy cắp thông tin thẻ của khách hàng đến rút tiền, dùng thông tin đánh cắp được làm thẻ ngân hàng giả và sau đó rút tiền tại các máy ATM. Nhằm phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác đối với thủ đoạn của loại tội phạm trên, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi rút tiền, không vứt biên lai ra khu vực cây ATM, thường xuyên thay đổi mật khẩu thẻ và lựa chọn các điểm rút tiền có sự giám sát bằng camera, bảo vệ. Không thanh toán trên các ứng dụng không tin cậy, không truy cập từ các thiết bị công cộng….