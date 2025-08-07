HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Kẻ bán đã giấu ma tuý trong đơn hàng là chiếc loa âm thanh rồi chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế cho người mua để tránh bị phát hiện.

Ngày 7-8, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP Huế đã tuyên phạt Hoàng Bá Đạt (SN 1991; trú phường Phú Xuân, TP Huế) mức án 15 năm tù; Lưu Thị Trúc (SN 1996; trú tại phường Thuận An, TP Huế) 8 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". 

Shipper vạ lây vì "thương nhầm" người

Hai bị cáo hành nghề shipper là Nguyễn Văn Liền (SN 1997; phường Mỹ Thượng, TP Huế) và Hoàng Phú Thịnh (SN 2000; phường Phú Xuân) cùng nhận mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại quán MLUX trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ (TP Huế), Trúc quen biết và dọn về sống chung với Đạt. Từ đây, cả hai bắt đầu tham gia đường dây mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi.

Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế- Ảnh 1.

Bị cáo Đạt và Trúc nhận mức án nặng vì buôn bán ma tuý.

Từ ngày 14-3-2023 đến 23-3-2024, Trúc đã thực hiện 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải (SN 1992; sống tại TP HCM) để đưa cho Đạt bán kiếm tiền. Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh. Thông tin nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ.

Ngày 22-3-2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50 g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ là giấu hàng vào trong chiếc loa âm thanh. Đến ngày 25-3-2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh trên đường Lê Duẩn (TP Huế), shipper Nguyễn Văn Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ kiện hàng nên đã báo quản lý và trình báo công an.

Công an kiểm tra phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Shipper Nguyễn Văn Liền biết gói hàng này là ma tuý và kể cho đồng nghiệp Thịnh nghe rồi gửi ảnh chụp qua cho người này. Khi Liền đang đi giao hàng thì Thịnh điện thoại bảo "nên gọi cho họ kẻo họ bị bắt tội" dù cả hai không hề quen biết với các đối tượng mua bán ma tuý. Vì vậy, Liền lập tức gọi thông báo sự việc trên qua số điện thoại người nhận hàng. Sau khi xác thực bằng hình ảnh Liền gửi, Trúc lập tức bỏ trốn vào TP HCM.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Tạm giam tài xế xe container dương tính ma tuý tông chết bé trai 12 tuổi

(NLĐO) - Vụ va chạm với tài xế xe container khiến người con chết tại chỗ, người cha bị thương nặng được đưa vào bệnh viện

Bắt bà trùm mắc bệnh "tâm thần" điều hành đường dây ma tuý cực "khủng"

(NLĐO)- Đang chữa bệnh tâm thần, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn chỉ đạo các "đàn em" khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội.

ma tuý buôn bán ma tuý phê ma tuý đá bị cáo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo