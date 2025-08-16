Bí mật mùa sinh sản của loài gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đang nuôi dưỡng khoảng 40 cá thể gà lôi trắng thuộc hai phân loài Lophura nycthemera nycthemera và Lophura nycthemera annamensis. Không chỉ là điểm nhấn thu hút khách tham quan, công tác bảo tồn loài chim quý hiếm này còn được tiến hành nghiêm ngặt, từ khâu sinh sản đến giám sát sức khỏe.

Đàn gà lôi trắng tung tăng trong khu nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Gà lôi trắng được biết đến với ngoại hình nổi bật, con trống có bộ lông trắng điểm sọc đen hình chữ V nhỏ, phần dưới cơ thể xanh đen, da mặt và chân đỏ tươi. Con mái khiêm nhường hơn với bộ lông nâu nhạt, điểm sọc trắng mờ, mào ngắn màu đen. Chính sự khác biệt này tạo nên nét đẹp đặc trưng của loài chim.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên cho biết, mùa sinh sản của gà lôi trắng rơi vào dịp Tết Nguyên đán, khi thời tiết ấm áp và khô ráo. “Lúc này, bộ lông của chúng trở nên rất đẹp, các cá thể bắt cặp với nhau và đôi khi xảy ra tranh giành quyền kiểm soát đàn”, ông Trực chia sẻ.

Theo ông Trực, mỗi năm một cá thể gà lôi trắng có thể đẻ tối đa hai ổ, mỗi ổ đến 9 trứng. Nếu tính tổng cộng, một cá thể có thể cho đến 18 trứng trong một năm. Thời gian ấp kéo dài 21 - 23 ngày và tỉ lệ nở cao.

Hiện tại, Thảo Cầm Viên chỉ để hai cặp gà lôi trắng tham gia sinh sản. Chúng được nuôi trong chuồng riêng, có ổ đẻ để thuận tiện chăm sóc. Trứng sau khi đẻ sẽ được chuyển đến Tổ thú y đưa vào máy ấp nhằm đảm bảo tỉ lệ nở. Một số trứng ngoài kế hoạch, do chim non đẻ sớm, sẽ được tận dụng làm thức ăn cho các loài khác trong vườn thú.

Các cá thể còn lại, đa phần là cùng cha mẹ hoặc cùng lứa, chưa đến tuổi trưởng thành, được nuôi chung để theo dõi. “Chúng tôi chọn lọc một số cá thể nhất định nhằm tránh trùng huyết, đồng thời cân đối nguồn lực chăm sóc”, ông Trực cho biết thêm.

Về mặt quản lý, công tác bảo tồn loài này phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật. Thảo Cầm Viên cần lập sổ theo dõi số lượng tăng, giảm và báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM . Nhân viên cũng phải báo cáo định kỳ theo ngày và tháng về tình hình sức khỏe, số trứng nở hoặc cá thể chết cho trưởng bộ phận và ban giám đốc của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Không chỉ gà lôi trắng, các loài chim thuộc họ công, trĩ tại đây cũng được kiểm tra chuồng trại, số lượng và sức khỏe định kỳ. “Khi vào mùa có nhiều chim non, chúng tôi ưu tiên chăm sóc đàn non trước vì chúng yếu hơn, dễ bị ảnh hưởng xấu rồi mới đến chim trưởng thành”, ông Trực nói.

Nỗ lực này không chỉ giúp Thảo Cầm Viên gìn giữ một loài chim quý hiếm, mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen đặc hữu, tạo cơ hội để công chúng hiểu hơn về sự đa dạng sinh học ngay giữa lòng đô thị.

Ngắm gà lôi trắng quý hiếm khoe sắc tại Thảo Cầm Viên:

Một cá thể gà lôi trắng trống với bộ lông trắng muốt, nổi bật giữa khu vườn thú

Nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc khu vực nuôi gà lôi trắng trong mùa sinh sản

