Bị ong vò vẽ đốt, xử trí ra sao?

Ngày 10-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc 2 người ở Cà Mau và Gia Lai tử vong vì bị ong vò vẽ đốt, bác sĩ Nguyễn Xuân Duyên - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau - đã đưa ra khuyến cáo cần thiết đối với người dân.

Theo đó, người dân sau khi bị ong vò vẽ đốt trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trường hợp vòi chích có phần nổi lên bề mặt da thì dùng nhíp gắp ra một cách nhẹ nhàng, tuyệt đối không lấy vòi chích của ong bằng cách nặn vết thương bởi như vậy sẽ làm lan độc tố.

Một người mẹ ở Cà Mau đã tử vong sau khi dùng thân mình che chắn cho con lúc bị đàn ong vò vẽ tấn công

Sau đó, tiến hành rửa sạch vết đốt bằng xà phòng và nước ấm; chườm đá để giảm sưng tấy cũng như đau nhức do vết thương gây ra. "Khi đến cơ sở y tế, bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt sẽ được điều trị bù dịch, chống sốc, điều trị sốc phản vệ…

Trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân sẽ được lọc máu liên tục. Người dân không may bị ong vò vẽ đốt, tuyệt đối không được chữa trị bằng các biện pháp dân gian mà phải đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất có thể" – bác sĩ Duyên khuyến cáo.

Trước đó, vào chiều 6-9, bà D.T.Q. (SN 1990; ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) dẫn theo con trai là bé T.V.P. (SN 2022) đem cơm cho chồng đang đi làm. Trên đường trở về, tổ ong vò vẽ trên cây bất ngờ rơi xuống đất rồi tấn công 2 mẹ con bà Q.

Bà Q. đã dùng thân mình che chắn cho bé P. để con trai hạn chế đến mức thấp nhất việc bị ong đốt. Cả 2 được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu sau khi phát hiện vụ việc.

Tuy nhiên, do bị ong đốt hơn 200 vết nên bà Q. đã tử vong vào tối cùng ngày. Bé P. nhờ được mẹ che chắn nên bị ong đốt khoảng 50 vết, đang được điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau và sức khỏe đã tạm ổn.

Tại tỉnh Gia Lai cũng vừa xảy ra vụ 3 cháu bé thương vong do bị ong vò vẽ tấn công. Cụ thể, sáng 7-9, các em nhỏ đang sống tại Mái ấm Thiên Ân (xã An Phú) gồm: Ksor Th. (5 tuổi); A T. (4 tuổi) và Tr.M.Q. (11 tuổi) không may bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Sau đó, người dân đã đưa các em đến cơ sở y tế để cấp cứu. Chiều cùng ngày, em Ksor Th. đã tử vong; 2 bé còn lại đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố và theo dõi sát để phòng biến chứng.

Trong nọc độc của ong vò vẽ có các độc tố bao gồm: melittin; acide phospholipase A,B; histamine… Những độc tố trên khi đi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, phổi dẫn đến suy hô hấp…



