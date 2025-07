Bí quyết đăng ký xét tuyển đại học dễ trúng tuyển nhất

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình bậc đại học dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, ngành Khoa học máy tính có điểm sàn cao nhất (21 điểm); ngành Kỹ thuật và quản lý Xây dựng có điểm sàn thấp nhất (18 điểm). Các ngành còn lại điểm sàn ở mức 19.

Đối với tất cả chương trình đào tạo, VGU còn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào ở mức tương đương IELTS (học thuật) từ 5.0 hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh 3 năm THPT từ 7.5

Trường ĐH Việt Đức năm nay tuyển sinh tổng chỉ tiêu 1.075 sinh viên cho 11 ngành đào tạo. Trường tuyển sinh bằng 5 phương thức và mở 2 ngành đào tạo mới: Kỹ thuật Cơ điện tử (MEC) và Kinh tế học (BSE). 5 phương thức tuyển sinh gồm: Xét điểm thi TestAS; Xét học bạ; Tuyển thẳng; Xét tuyển bằng chứng chỉ/ bằng tốt nghiệp THPT quốc tế; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Thăng Long nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 đến 18 điểm, giảm 3-4 điểm so với năm ngoái.

Cụ thể, ở phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn gồm ba mức 16, 17, 18, áp dụng cho tất cả ngành, trừ Thanh nhạc và Thiết kế đồ họa. Năm ngoái, mức sàn là 19-22.

Cao nhất là ngành Luật Kinh tế với điểm sàn 18, trong đó, nếu các tổ hợp xét chỉ có môn Toán hoặc Ngữ văn, điểm một trong hai môn phải đạt từ 6. Nếu tổ hợp có cả hai, tổng điểm Toán và Ngữ văn từ 12 điểm trở lên.

Ngành Điều dưỡng lấy điểm sàn 17, còn lại xét tuyển từ 16 điểm.

Các mức trên là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1). Những tổ hợp có môn Toán hoặc Tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, điểm xét tuyển quy về thang điểm 30.

Bộ Công an vừa công bố điểm sàn trình độ đại học, trung cấp chính quy. Đối với ngành Y Khoa, mã ngành 7720101 và mã ngành 7720100 của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (CAND): Điểm sàn vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (không nhân hệ số, có điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực) của 3 môn thi là 20,5 điểm và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 là 20 điểm theo thang điểm 100.

Đối với các ngành còn lại của ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND, các ngành tuyển sinh của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND, ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy và Học viện Quốc tế: Ngưỡng điểm sàn theo phương thức 2 và phương thức 3 trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm, gồm tổng điểm thi 3 (ba) môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi Bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Điểm sàn đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về quy đổi điểm xét tuyển phương thức 2: Điểm xét tuyển là tổng điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỉ lệ 75%) được quy về thang điểm 30 và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 25%), làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm cộng.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, thí sinh không cần chọn phương thức xét tuyển. Hệ thống xét tuyển sẽ tự động lấy điểm cao nhất trong số các phương thức mà thí sinh đáp ứng, sau khi quy đổi về cùng thang điểm. Nhiều ngành hiện có tới 3 hoặc 4 phương thức xét tuyển khác nhau, như điểm học bạ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực, hay đánh giá tư duy… Thí sinh không cần cân nhắc chọn phương thức nào mà chỉ cần đăng ký ngành và trường, hệ thống sẽ tự động quy đổi và lựa chọn điểm cao nhất trong các phương thức để xét tuyển.

Thí sinh lưu ý, thứ tự nguyện vọng vẫn là yếu tố quyết định. Hệ thống sẽ xét từ trên xuống dưới, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào thì dừng lại ở nguyện vọng đó. Do vậy, nguyện vọng đầu tiên phải là ngành học yêu thích nhất, phù hợp năng lực và điều kiện cá nhân.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng, chia làm 3 nhóm: Nhóm mơ ước (ngành có điểm chuẩn cao hơn năng lực hiện tại), nhóm vừa sức (điểm chuẩn gần sát điểm thi), và nhóm an toàn (ngành có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi). Tuy nhiên, các ngành trong danh sách này đều nên là ngành học mà thí sinh thực sự yêu thích, không nên chọn chỉ để "đậu cho có".