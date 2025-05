Bí quyết thành công của 2 nhà vô địch

Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, cặp đôi Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang đã vô địch thế vận hội trung niên vừa diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc).



Chìa khóa là sự kiên trì

World Masters Games (Thế vận hội trung niên) là sự kiện thể thao quốc tế đa môn dành cho các vận động viên (VĐV) từ 30 tuổi trở lên, được tổ chức 4 năm 1 lần dưới sự điều phối của Hiệp hội Thể thao quốc tế dành cho người lớn tuổi (IMGA). Cặp đôi Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang đã giành HCV ở nội dung Hạng A Latin lứa tuổi Trung niên 2 (một người trên 40 tuổi và một người trên 45 tuổi). Hai VĐV cũng giành thêm HCB ở nội dung hạng D Latin và HCĐ ở hạng C Latin - lứa tuổi Trung niên 2 trong giải này.

Mỹ Trang và bạn nhảy - thầy giáo Trung Hòa trong phần thi giành HCV nội dung Hạng A Latin lứa tuổi trung niên 2 ở Đài Loan (Trung Quốc) đầu tuần này .Ảnh: THANH TÙNG

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đứng trên bục vinh quang cao nhất tại một đấu trường toàn cầu. Niềm vui ấy rất khó diễn tả" - chị Mỹ Trang xúc động nhớ lại.

Từ nhỏ, Mỹ Trang đã yêu thích nhảy múa dù khi ấy chưa biết đến khái niệm dancesport. Năm 2017, khi tìm kiếm một bộ môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe ở tuổi trung niên, chị đến một trung tâm fitness gần nhà và bị cuốn hút bởi lớp khiêu vũ thể thao, nơi có thể vừa vận động, vừa sống lại niềm đam mê tuổi thơ.

Năm 2022, với sự động viên của thầy giáo Phạm Trung Hòa, cũng là bạn nhảy, chị tham gia thi đấu tại Malaysia và giành được 4 huy chương bạc. "Cột mốc ấy đã tiếp thêm sự tự tin để tôi tiếp tục chinh phục những sân chơi lớn hơn" - Mỹ Trang nói.

Để sở hữu nhiều huy chương ở các giải đấu lớn như World Masters Games 2025 hay Giải Vô địch thế giới WDSF 2024, chị Trang đã phải trải qua không ít thử thách. Do làm quen với khiêu vũ thể thao khá muộn, cơ thể chị thiếu độ linh hoạt, đồng thời tiếp thu rất chậm. Thậm chí là nhiều tháng chị mới có thể thuộc được hết các bước. "Chưa kể đến nhiều kỹ thuật khó, mình hiểu về lý thuyết nhưng cơ thể lại không thể thực hành ngay được. Nhiều khi tôi thầm nghĩ giá như mình bắt đầu sớm hơn vài chục năm…" - chị nói.

Mỹ Trang luôn tin rằng sự kiên trì là chìa khóa để vượt qua tất cả mọi khó khăn. Chị thường quay lại video trong các buổi học để xem lại, tự tập thêm vào buổi tối và rèn thể lực mỗi ngày. Thế mạnh của người trung niên chính là kinh nghiệm, sự bền bỉ, bản lĩnh và tinh thần không dễ bỏ cuộc.

Nỗ lực không ngừng

Chị Mỹ Trang sinh năm 1978, từng là học sinh xuất sắc của lớp chuyên hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Nhưng khi vào đại học, chị theo học kinh tế đối ngoại và sau đó thành lập một doanh nghiệp chuyên về marketing và tổ chức sự kiện. Chuỗi chương trình nổi tiếng "In the spotlight" là một trong những chương trình được yêu thích do Mỹ Trang làm "tổng đạo diễn".

Công việc bận rộn nhưng chị Mỹ Trang vẫn luôn thu xếp ổn thỏa cho niềm đam mê của mình. Thời gian luyện tập chủ yếu của chị là vào giờ nghỉ trưa và buổi tối. Để tạo nên những màn trình diễn bùng nổ trên sàn thi đấu, đặc biệt trong 5 điệu nhảy Latin đầy thử thách trong các giải đấu quốc tế, chị Mỹ Trang và thầy giáo của mình phải có sự phối hợp rất ăn ý. Theo VĐV này, bí quyết giúp cặp đôi duy trì sự đồng điệu cả về kỹ thuật và cảm xúc chính là… luyện tập, luyện tập và luyện tập.

"Với mỗi bài nhảy, chúng tôi đã cùng nhau tập hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Điều khiến tôi tự hào không chỉ là những tấm huy chương, mà là việc góp phần nhỏ bé đưa tên Việt Nam xuất hiện trên bản đồ dancesport thế giới. Những khoảnh khắc như được xướng tên ở bảng vàng tại World Masters Games trong tiếng reo hò tại Taipei Arena, hay khi lá cờ Việt Nam xuất hiện trên bảng thành tích đúng dịp 30-4 ở Cyprus, 2-9 tại CH Czech… đều là những giây phút khó quên" - Mỹ Trang bày tỏ.

Vượt qua giới hạn bản thân

Nhiều người cho rằng bắt đầu luyện tập thể thao ở tuổi trung niên là quá muộn nhưng chị Mỹ Trang tin rằng chúng ta luôn "đủ trẻ" để bắt đầu điều mình yêu thích, nhất là khi điều đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn. "Dancesport là môn thể thao đặc biệt - vừa rèn luyện thể chất, cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp, vừa giúp giải tỏa căng thẳng và mang lại vẻ đẹp hình thể. Đối với tôi, tham dự Thế vận hội Trung niên không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Tôi hy vọng có thể lan tỏa tinh thần "thể thao suốt đời" - đúng như khẩu hiệu của World Masters Games: "Sports Beyond Age, Life Without Limits", để khích lệ mọi người, ở bất kỳ độ tuổi nào, hãy sống trọn vẹn hơn với đam mê và hoạt động thể chất".

"Mục tiêu tiếp theo của chị Mỹ Trang là giữ vững vị trí trong top 30 thế giới. Cuối năm 2025, đôi của chị Mỹ Trang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô địch Thế giới Dancesport - World Championship Latin Senior 2 tại Bồ Đào Nha.