Giải trí

Bi Rain thở dài thườn thượt, lo bị ế vé

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên, ca sĩ Bi Rain bày tỏ nỗi lo lắng của mình sau khi nhìn thấy những hàng ghế trống trước buổi diễn tại Mỹ.

Một video clip tiêu đề "Phản ứng của Jung Ji-hoon (tên thật của Bi Rain) thế nào khi thấy ghế trống?" được đăng tải trên kênh YouTube Season B Season.

Trong video clip, Bi Rain tiết lộ anh cảm thấy không thoải mái khi chuẩn bị cho buổi diễn tại Mỹ.

Bi Rain thở dài thườn thượt, lo bị ế vé - Ảnh 1.

Bi Rain trải lòng

"Tôi đã rất lo lắng khi chuẩn bị cho buổi diễn ở Mỹ vì doanh số bán vé cần đạt đến một mức nhất định mới có thể tiến hành buổi diễn tiếp theo. Tôi lặng lẽ tự mình vào trang web bán vé và quan sát những chỗ ngồi còn hiển thị màu xanh lam. Những chỗ ngồi đã bán được hiển thị màu xám. Tôi tự hỏi liệu mình có nên tổ chức chuyến lưu diễn này không? Doanh số bán vé khởi đầu chậm hơn nhiều so với dự kiến của tôi" - Bi Rain thổ lộ.

Anh đã thở dài thườn thượt khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Anh chia sẻ thêm rằng trước buổi diễn của mình thì có một nghệ sĩ khác cũng đã diễn ở sân khấu đó. Vì thế, sân khấu phải được sắp xếp lại hoàn toàn chỉ trong vòng bảy giờ. Anh thấy rất áp lực và cứ tự hỏi tại sao lại nhận lời làm điều này.

Tuy nhiên, khi buổi diễn bắt đầu, những lo lắng của Bi Rain biến mất vì địa điểm tổ chức nhanh chóng chật kín người hâm mộ. Anh nhẹ nhõm chia sẻ: "Tôi không biết điều này. Có lẽ ở Mỹ doanh số bán vé thực sự tăng mạnh trong tuần cuối cùng".

Xúc động trước lượng khán giả đông đảo ngoài dự kiến, Bi Rain hồi tưởng thời hoàng kim: "Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng địa điểm biểu diễn của mình chật kín khán giả là hiển nhiên. Nhưng rồi, về sau, tôi nhận ra việc thấy đông đảo khán giả đến xem mình trình diễn là điều cảm động, đáng trân quý".

Bi Rain thở dài thườn thượt, lo bị ế vé - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Bi Rain bị tố được biệt đãi khi quay phim ở Nhà Xanh

Bi Rain bị tố được biệt đãi khi quay phim ở Nhà Xanh

(NLĐO) – Lùm xùm xuất hiện sau khi bộ phim tài liệu về buổi biểu diễn trong Nhà Xanh của Bi Rain được phát hành trên Netflix ngày 14-10.

Động thái mới của Bi Rain liên quan tin đồn ngoại tình

(NLĐO) – Nam ca sĩ, diễn viên Bi Rain đã thông qua công ty quản lý bác bỏ tin đồn cho rằng anh ngoại tình với một nữ vận động viên golf xinh đẹp.

Thực hư thông tin Bi Rain “cắm sừng” vợ, cư dân mạng dậy sóng

(NLĐO) – Công ty quản lý của ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain là Rain Company đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về gia đình anh dạo gần đây. Họ nhấn mạnh tin đồn thật lố bịch.

Bi Rain buổi diễn bán vé lo ế vé
