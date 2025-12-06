Bị thoái hóa khớp gối, tập thể dục sao cho phù hợp?

- Bạn đọc NGUYỄN MINH KHANG (60 tuổi ở TP HCM) hỏi: "Tôi bị thoái hóa khớp gối. Vậy có nên sử dụng cầu thang để tập thể dục hay cần lựa chọn các bài tập khác nhẹ nhàng hơn?".

- Kỹ thuật viên phục hồi chức năng LÊ THỊ MINH THỊNH, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Nhiều người cho rằng đi cầu thang là một hình thức tập thể dục tốt cho chân và tim mạch. Tuy nhiên, nếu đang bị thoái hóa khớp gối thì việc này không hề phù hợp và thậm chí có thể làm khớp tổn thương nặng hơn.

Khi leo hoặc xuống cầu thang, khớp gối phải chịu lực gấp 3-6 lần trọng lượng cơ thể. Nếu sụn khớp đã bị mòn, dịch khớp giảm, bề mặt khớp thô ráp thì mỗi bước leo cầu thang sẽ tạo áp lực rất lớn, dễ gây đau nhức và sưng khớp; viêm khớp tiến triển nhanh hơn và mất vững khớp, hạn chế vận động về sau. Vì vậy, đi cầu thang không được xem là bài tập có lợi cho người bị thoái hóa khớp gối.

Để vận động và duy trì sức cơ quanh khớp gối, người bệnh nên chọn các bài tập nhẹ nhàng, ít tải trọng. Ví dụ như đạp xe tại chỗ hoặc xe đạp chậm ngoài trời, chỉnh yên xe cao hơn gối. Tập dưới nước (aerobic dưới nước), nước giúp giảm trọng lực lên khớp. Ngồi duỗi gối tĩnh bằng cách ngồi ghế, duỗi thẳng chân ra, gồng cơ đùi giữ 5-10 giây, lặp lại 10-15 lần. Tập vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt giúp giảm đau, tăng lưu thông máu quanh khớp. Nếu bắt buộc phải đi cầu thang, hãy bám tay vịn và bước chậm. Nhớ khi lên, bước chân lành trước; khi xuống, bước chân đau trước. Giữ cân nặng hợp lý để giảm tải lên khớp.