Bí thư Đà Nẵng: Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I là những cán bộ dám nghĩ, dám làm

Sáng 18-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức bế mạc sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 100% Nghị quyết và xác định phương hướng, mục tiêu phát triển cho giai đoạn mới.



Trong phiên làm việc cuối, đại hội nghe nhiều tham luận quan trọng. Các nội dung tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: đổi mới công tác xây dựng pháp luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn; bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững; tháo gỡ vướng mắc trong đất đai để khơi thông nguồn lực đầu tư; xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh; và định hướng đưa phía Tây thành phố thành trung tâm công nghiệp dược liệu với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Các tham luận được chuẩn bị công phu, phản ánh trí tuệ và tâm huyết của đại biểu, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Báo cáo khẳng định đa số ý kiến thống nhất cao với các dự thảo, đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, có tầm nhìn chiến lược, đồng thời đề nghị bổ sung nội dung về chuyển đổi số toàn diện, phát triển xanh – tuần hoàn – số, cải cách thể chế, kiểm soát quyền lực, nâng cao an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Đại hội cũng thống nhất với việc tích hợp 3 báo cáo thành một báo cáo chính trị, vừa ngắn gọn vừa logic, thể hiện rõ mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Đà Nẵng dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 36 đồng chí chính thức và 2 dự khuyết. Đây là những cán bộ tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, sau gần ba thập niên chia tách, Đà Nẵng và Quảng Nam hội tụ về chung một nhà. "Đây là sự kiện trọng đại, mở ra một nhiệm kỳ mới với vị thế và tầm vóc được nâng cao, đồng thời đặt lên vai Đảng bộ thành phố trách nhiệm lớn lao trước Trung ương và Nhân dân" - ông Triết nói.

Ông Triết nhấn mạnh thành công của Đại hội hôm nay cùng những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết quả của sự nỗ lực, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

"Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I là tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới; là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân thành phố" – ông Triết khẳng định.

Bí thư Thành ủy cũng kêu gọi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhanh chóng quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội, đưa vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Ông nhấn mạnh mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động, sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, tập trung tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Trước đó, trong phiên chính thức của đại hội vào sáng 18-9, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng gồm 75 người, Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 23 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành uỷ thành phố. Các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ.



