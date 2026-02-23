Bí thư Ninh Bình xuống đồng đi cày ở lễ hội Tịch điền 2026

Sáng ngày 23-2 (tức ngày mùng 7 Tết), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Bính Ngọ 2026. Hàng ngàn người dân, du khách thập phương đã về dự lễ hội.

Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành xuống đồng cày ruộng tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2026

Lễ hội được tổ chức tại sân Tịch điền và khu vực Đàn tế Thần Nông (phường Tiên Sơn), với sự tham gia của các đoàn rước, đội tế lễ, lực lượng trống hội, múa lân - rồng cùng hàng ngàn người dân, du khách thập phương đã về dự lễ hội.

Lễ hội tái hiện nghi thức vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi cày ruộng để khuyến khích phát triển nông nghiệp, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp của dân tộc Việt Nam.

Sau 17 năm được phục dựng, đến nay lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã trở thành điểm nhấn văn hóa mỗi dịp đầu năm mới.

Các nghi thức trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2026

Trong phần lễ, một lão nông tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó lão nông này đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau vua là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc.

Tiếp đó, các vị lãnh đạo địa phương và các lão nông xuống cày 9 sá. Lễ hội năm nay, ông Đăng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã xuống đồng thực hiện nghi lễ cày ruộng.

Ông Đăng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, xuống đồng đi cày trong lễ hội Tịch điền 2026

Theo sử sách, mùa Xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng. Năm sau, nhà vua cày ở Bàn Hải bắt được chum bạc nên những thửa ruộng này còn được gọi là "kim ngân điền".

Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, nhà vua lại đích thân ra đồng cày ruộng, làm lễ Tịch điền, cầu cho mùa màng bội thu và cuộc sống muôn dân ấm no, hạnh phúc. Theo tục này, các triều đại về sau đều duy trì lễ hội Tịch điền với các hình thức khác nhau.

Sau một thời gian dài bị thất truyền, đến năm 2009, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được chính thức khôi phục lại. Từ đó, lễ hội Tịch điền được tổ chức mỗi năm một lần ở cấp địa phương và 5 năm một lần với quy mô quốc gia.

Người dân tham gia làm bánh dày tại lễ hội Tịch Điền Xuân 2026. Ảnh: Minh Đường

Lễ hội đã tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp. Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn còn hướng đến khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Với ý nghĩa và giá trị về mặt lịch sử, năm 2017, lễ hội Tịch điền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.