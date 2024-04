Bí thư Quảng Nam: Đừng để ra khỏi cuộc họp thì đâu lại vào đó

Sáng 12-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.



Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì hội nghị

Có nhiều lý do, cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như do thị trường, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, do chính sách, do tiến độ giải phóng mặt bằng, do sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của địa phương chưa kịp thời. Điều này đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, nhất là các DN có liên quan đến việc sử đụng đất.

Thời gian qua, các cơ quan ban ngành của tỉnh đã nhận được rất nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh của DN.

Thực tế này đặt ra yêu cầu rất bức xúc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Đó là làm sao tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện cho các DN phục hồi, phát triển.

Ông Triết cho rằng lúc DN ăn nên làm ra đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, giúp tỉnh có những nguồn lực để giải quyết rất nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội. Vì vậy, lúc DN gặp khó, vướng mắc thì tỉnh có trách nhiệm phải đồng hành, tháo gỡ.

"Tinh thần chung là cần sự vào cuộc mạnh mẽ, tránh sự đùn đẩy, né tránh, tránh tư tưởng quá giữ vùng an toàn về phía cơ quan nhà nước, tạo ra rào cản không đáng có cho DN" – ông Triết nhấn mạnh.

Định hướng thảo luận tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết đưa ra 5 gợi ý. Thứ nhất là tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức cho cái sai, không lặp lại cái sai nhưng phải tìm cách tháo gỡ để tránh lãng phí. Đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước, đúng thẩm quyền.

Thứ hai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ cho ý kiến mang tính chủ trương, còn tổ chức thực hiện thuộc trách nhiệm của chính quyền. HĐND, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan để cụ thể hóa các chủ trương này.

Thứ ba là phải phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Cái nào thuộc thẩm quyền của trung ương, pháp luật quy định thì tỉnh tiếp tục tham vấn, cái nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì có giải pháp khắc phục.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

"Những cái mà pháp luật không quy định, không bắt buộc nhưng mình có quy định, mình tạo thêm thủ tục để xuất hiện những rào cản không đáng có cho DN, vì những rào cản đó mà DN gặp khó khăn thì phải loại bỏ. Cái nào chủ trương của tỉnh trước đây ban hành là phù hợp, nhưng nay không còn phù hợp nữa thì phải tháo gỡ" – ông Triết chỉ rõ.

Thứ tư, sau hội nghị phải xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan. Trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo gì, trách nhiệm của UBND tỉnh, HĐND, các địa phương, sở ngành thế nào phải chỉ rõ. Đi kèm với đó là sự đôn đốc, kiểm tra giám sát, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, các địa phương khi thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

"Tránh tình trạng khi họp, khi hội nghị thì thảo luận rất quyết liệt nhưng mà ra khỏi hội nghị thì đâu lại vào đó, không tạo ra chuyển biến gì hết thì đây là điều rất hạn chế" – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lưu ý.

Thứ năm là phải tạo ra sự chuyển biến. Đó là mục tiêu đặt ra để tạo niềm tin cho DN. "Chúng ta không thể tham vọng một ngày là có thể tháo gỡ hết khó khăn cho DN. Cái gì trước mắt, trong tầm tay thì tập trung tháo gỡ trước, mục tiêu là tạo ra sự chuyển biến tích cực, tạo niềm tin do DN. Để người ta tin tưởng, kỳ vọng hơn, cho dù có những vấn đề chưa giải quyết được ngay nhưng DN có niềm tin để chờ đợi" – ông Triết phân tích thêm.

Tại hội nghị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo về những khó khăn mà DN đang gặp phải và đề xuất giải pháp tháo gỡ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thảo luận, cho ý kiến.