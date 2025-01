Bí thư Thành ủy TP HCM thăm, động viên các đơn vị trực Tết và trực sẵn sàng chiến đấu

Tối 28-1 (tức 29 tháng Chạp), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND -UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM đã đến thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và trực sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn thành phố. Đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia với đoàn có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM...

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Công an TP HCM. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM

Đến thăm Công an TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, lực lượng công an những ngày này làm việc giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết. Đây là trách nhiệm, niềm tự hào của lực lượng công an.

Ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn về sự cống hiến không mệt mỏi, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM. Từ đó, hoàn thành xuất xuất nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Những kết quả này đã giúp bảo vệ được bình yên cho người dân, giữ vững an ninh, chính trị, tật tự an toàn xã hội, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP HCM và cả nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã thăm hỏi và đánh giá cao lực lượng Công an quận 1 nói riêng và Công an TP HCM đã nhanh chóng phối hợp để xử lý, khắc phục phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ những người dân không may bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại phường Cô Giang (quận 1) trong ngày 28-1.

Bí thư Thành ủy TP HCM mong muốn mỗi chiến sĩ lực lượng Công an TP HCM tiếp tục cống hiến, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, tính chuyên nghiệp, vững vàng, lực lượng Công an TP HCM tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong những ngày Tết và thời gian tới.

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết năm 2024, Công an TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với những kết quả đạt được, lực lượng Công an TP HCM đã nhận sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân; đón nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Trong đó, Công an TP HCM đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; Cờ thi đua của Chính phủ...

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng TP HCM. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Bộ đội Biên phòng TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và cảm ơn lực lượng Bộ đội Biên phòng TP HCM đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của TP HCM.

Trước thời khắc giao thừa năm mới Ất Tỵ năm 2025, ông Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng gia đình đón năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Lãnh đạo thành phố mong muốn Bộ đội Biên phòng TP HCM tiếp tục huy động tốt các nguồn lực, xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.