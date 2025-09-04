HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Ngày 26-12-2024, Lực lượng Vũ trang TP HCM lần thứ 3 được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

Ngày 4-9, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang thành phố (4.9.1945 – 4.9.2025) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba.

Dự lễ có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Cùng dự lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM nhắc lại ngày 4-9-1945, tại ngôi nhà số 72 đường La-gờ-răng-đi-e (nay là đường Lý Tự Trọng), những đoàn viên công đoàn yêu nước đã lập bàn thờ Tổ quốc và long trọng tuyên thệ: quyết không lùi bước trước hiểm nguy, quyết không nản chí trước khó khăn, quyết cùng đồng bào bảo vệ non sông đất nước. Sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của Lực lượng Vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tiền thân của Lực lượng Vũ trang TP HCM hôm nay.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi các đại biểu

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Lực lượng Vũ trang TP HCM đã phát triển mạnh mẽ, vừa chiến đầu, vừa xây dựng, vừa tổ chức lực lượng chính trị, binh vận, hình thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp.

Sau ngày 30-4-1975, Lực lượng Vũ trang TP HCM bước vào giai đoạn mới - giai đoạn của hòa bình nhưng đầy gian khó. Nhiệm vụ quân quản, giữ vững trật tự an ninh, ổn định đời sống nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố - Ảnh 3.

Thượng tướng Võ Minh Lương dự lễ

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TP HCM vừa tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn PolPot I-êng Sary; vừa giúp bạn xây dựng Quân đội, củng cố chính quyền và phát triển đất nước ròng rã hơn 10 năm (1978 – 1989).

Đặc biệt, trong những năm tháng đại dịch Covid-19, hình ảnh Lực lượng Vũ trang TP HCM một lần nữa sáng ngời. Hơn 36.200 lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia tuyến đầu, vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, nhu yếu phẩm, chăm lo từng bữa ăn cho nhân dân, lo cả tang lễ cho đồng bào tử vong.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thành Trung đọc diễn văn ôn truyền thống Lực lượng vũ trang TP HCM

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 26-12-2024, Lực lượng Vũ trang TP HCM lần thứ 3 được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vì đã có "Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Ngày 1-7-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, Biên phòng được sáp nhập vào Bộ Tư lệnh TP HCM. Đây là bước chuyển mình chiến lược giúp Lực lượng Vũ trang TP HCM đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ và tiếp tục xây dựng thành phố trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.

Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh bước vào giai đoạn mới, Lực lượng Vũ trang TP HCM đứng trước yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng Vũ trang TP HCM phải kiên định xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, tinh nhuệ về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. 

Đồng thời, Lực lượng Vũ trang TP HCM phải tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố "thế trận lòng dân".

Lòng dân là cội nguồn sức mạnh của Lực lượng vũ trang TP HCM

Lòng dân là cội nguồn sức mạnh của Lực lượng vũ trang TP HCM

(NLĐO) - Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, lịch sử đã chứng minh khi lòng dân thuận thì mọi kẻ thù dù hung bạo đến đâu cũng phải khuất phục

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý thức vượt khó của lực lượng vũ trang thành phố

(NLĐO) - Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP HCM đã nêu cao quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng

Phòng bảo vệ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(NLĐO)- Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Phòng 5) - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.

