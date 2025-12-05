Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê kíp phẫu thuật nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê kíp phẫu thuật nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ca mổ nối bàn tay đứt lìa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và trái tim của người thầy thuốc

Ngày 5-12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: "Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần", mới đây, UBND TPHCM đã trao Bằng khen đột xuất cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc bệnh viện.

Cụ thể, 3 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức và cá nhân BS.CKII Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ca mổ nối bàn tay đứt lìa thể hiện trái tim người thầy thuốc - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ca mổ nối bàn tay đứt lìa thể hiện trái tim người thầy thuốc - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ca mổ nối bàn tay đứt lìa thể hiện trái tim người thầy thuốc - Ảnh 3.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Buổi khen thưởng có sự tham dự của ông Nguyễn Việt Long - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đã gửi thư khen ê kíp thực hiện ca phẫu thuật. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là thành công có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và trái tim của người thầy thuốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ca mổ nối bàn tay đứt lìa thể hiện trái tim người thầy thuốc - Ảnh 4.

Bác sĩ Võ Thái Trung chia sẻ về quá trình thực hiện ca mổ đặc biệt

Lãnh đạo Thành phố biểu dương tinh thần cống hiến, đồng thời kỳ vọng đội ngũ bác sĩ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết thành công của ca phẫu thuật là kết quả nỗ lực tập thể, tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, chạy đua từng phút để giữ lại chi thể cho người bệnh. Đây là động lực lớn cho ngành y trong hành trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ca mổ nối bàn tay đứt lìa thể hiện trái tim người thầy thuốc - Ảnh 5.

Đồng thời đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, trao 10 triệu đồng và phần quà động viên cho sản phụ P.. Đây là sự chia sẻ kịp thời nhằm tiếp thêm tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sau ca nối lại bàn tay thành công.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chia sẻ đây là phần thưởng và nguồn khích lệ lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, truyền thêm động lực tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt nhất cho người bệnh.

Trước đó, vào tháng 9-2025, người bệnh Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Người bệnh đang mang song thai, sức khỏe mẹ và thai nhi đối diện nhiều nguy cơ.

Để bảo tồn tối đa mô sống và tạo điều kiện cho ca phẫu thuật tái nối về sau, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải, duy trì tưới máu liên tục gần hai tháng – một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hiếm gặp, đòi hỏi giám sát sát sao và phối hợp đa chuyên khoa.

Ngày 28-11-2025, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, phối hợp Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức cùng đội ngũ Khoa Phụ sản và nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ nhằm tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu nguyên thủy.

Hệ thống mạch máu – gân cơ – thần kinh được tái lập với yêu cầu kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, đảm bảo lưu thông máu cho chi ghép, đồng thời theo dõi liên tục hoạt động thai nhi trong suốt quá trình mổ. Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, có vận động nhẹ và tiếp tục được phục hồi chức năng theo phác đồ.


Tin liên quan

Tin vui với cô gái trẻ mang song thai bị tai nạn lao động phải ghép bàn tay vào chân

Tin vui với cô gái trẻ mang song thai bị tai nạn lao động phải ghép bàn tay vào chân

(NLĐO) - Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện người bệnh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được; song thai ổn định với nhịp tim đều.

Ghép bàn tay vào chân cho cô gái 18 tuổi mang song thai để chờ ngày nối lại

(NLĐO) - Cô gái trẻ 18 tuổi muốn giữ lại bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình

Ca ghép tay vào chân cho cô gái trẻ mang song thai: Đã thực hiện 1 ca tương tự trước đó

(NLĐO) - Ca phẫu thuật được xem là giải pháp đột phá, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

ban Tuyên giáo phó giám đốc sở ca phẫu thuật trình độ chuyên môn Trần Lưu Quang ghép tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo