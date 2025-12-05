Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê kíp phẫu thuật nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ

Ngày 5-12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: "Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần", mới đây, UBND TPHCM đã trao Bằng khen đột xuất cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc bệnh viện.

Cụ thể, 3 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức và cá nhân BS.CKII Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Buổi khen thưởng có sự tham dự của ông Nguyễn Việt Long - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đã gửi thư khen ê kíp thực hiện ca phẫu thuật. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là thành công có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và trái tim của người thầy thuốc.

Bác sĩ Võ Thái Trung chia sẻ về quá trình thực hiện ca mổ đặc biệt

Lãnh đạo Thành phố biểu dương tinh thần cống hiến, đồng thời kỳ vọng đội ngũ bác sĩ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết thành công của ca phẫu thuật là kết quả nỗ lực tập thể, tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, chạy đua từng phút để giữ lại chi thể cho người bệnh. Đây là động lực lớn cho ngành y trong hành trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Đồng thời đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, trao 10 triệu đồng và phần quà động viên cho sản phụ P.. Đây là sự chia sẻ kịp thời nhằm tiếp thêm tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sau ca nối lại bàn tay thành công.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chia sẻ đây là phần thưởng và nguồn khích lệ lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, truyền thêm động lực tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt nhất cho người bệnh.

Trước đó, vào tháng 9-2025, người bệnh Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Người bệnh đang mang song thai, sức khỏe mẹ và thai nhi đối diện nhiều nguy cơ. Để bảo tồn tối đa mô sống và tạo điều kiện cho ca phẫu thuật tái nối về sau, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải, duy trì tưới máu liên tục gần hai tháng – một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hiếm gặp, đòi hỏi giám sát sát sao và phối hợp đa chuyên khoa. Ngày 28-11-2025, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, phối hợp Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức cùng đội ngũ Khoa Phụ sản và nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ nhằm tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu nguyên thủy. Hệ thống mạch máu – gân cơ – thần kinh được tái lập với yêu cầu kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, đảm bảo lưu thông máu cho chi ghép, đồng thời theo dõi liên tục hoạt động thai nhi trong suốt quá trình mổ. Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, có vận động nhẹ và tiếp tục được phục hồi chức năng theo phác đồ.



