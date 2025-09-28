HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ca ghép tay vào chân cho cô gái trẻ mang song thai: Đã thực hiện 1 ca tương tự trước đó

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ca phẫu thuật được xem là giải pháp đột phá, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Ngày 28-9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết sức khoẻ cô gái mang song thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân đã ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện điều trị dài ngày để theo dõi.

Bệnh nhân là chị L.N.P là thai phụ mang song thai ở tuần thứ 23 không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.

Ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải, kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Ca ghép tay vào chân cho cô gái trẻ mang song thai: Đã thực hiện 1 ca tương tự trước đó - Ảnh 1.

Bàn tay của thai phụ được ghép vào cằng chân chờ ngày nối lại

Theo ghi nhận, đến thời điểm này chị P. đã nhận được sự hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm.

Đánh giá về ca mổ này, Sở Y tế TP HCM đã ghi nhận về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong quá trình xử trí các ca bệnh khẩn cấp và phức tạp.

Việc lựa chọn phương pháp vi phẫu đặc biệt trên được xem là giải pháp đột phá, không chỉ cứu được chi thể người bệnh, bảo đảm an toàn cho song thai mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Trước đó, bác sĩ Thái Trung- người trực tiếp tham gia ca mổ đã chia sẻ sau khi thực hiện ca phẫu thuật chưa có tiền lệ này. "Chúng tôi mất một ít thời gian cho việc hội chẩn nhiều chuyên khoa, nhiều bệnh viện để giải quyết cho cô gái chưa tròn 20 tuổi đang mang song thai bị tai nạn lao động dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải"- bác sĩ Thái Trung bộc bạch.

Theo bác sĩ Thái Trung, nhiệm vụ của ê kíp là đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai nhưng mong ước của cô gái là giữ được bàn tay. 

"Chúng tôi đã dũng cảm quyết định "bảo quản" bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại cho cô gái có thêm cơ hội chăm sóc 2 con của mình bằng đôi tay của người mẹ. Chúng tôi thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới"- Bác sĩ Thái Trung chia sẻ.

Bác sĩ Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết trước đó bệnh viện cũng đã thực hiện ca nối thành công cẳng chân bị đứt lìa sau 1 tuần cấy ghép "nuôi" ở chân lành.

Đó là trường hợp ông Mai Văn Đ. (41 tuổi), bị tai nạn giao thông. Ông được đưa vào cấp cứu cuối năm 2022 trong tình trạng đứt rời 1/3 cẳng chân phải, phần cơ bị dập nát, không được sơ cứu và bảo quản, dính nhiều dị vật là đất, cát; kèm theo chấn thương ở đầu và ngực khá nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu hồi sức, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình hội chẩn khẩn và chỉ định nuôi giữ cẳng chân phần đứt lìa vào chân lành để chờ nối lại giúp người bệnh có cơ hội giữ chân, tránh tàn phế.

Theo Bác sĩ Long, hơn 1 tuần "nuôi" ở chân lành, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại cẳng chân dập đứt lìa cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật thực hiện trong 15 giờ, do BS.CK2 Võ Thái Trung làm phẫu thuật viên chính. Ca phẫu thuật ghép nối chân thành công đã tạo nên tiếng vang lớn vì đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam và là ca ghép chi thứ 2 trên thế giới.


Tin liên quan

Ghép bàn tay vào chân cho cô gái 18 tuổi mang song thai để chờ ngày nối lại

Ghép bàn tay vào chân cho cô gái 18 tuổi mang song thai để chờ ngày nối lại

(NLĐO) - Cô gái trẻ 18 tuổi muốn giữ lại bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình

Ca mổ đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và Bệnh viện Bình Dương

(NLĐO) - Bé gái bị bỏ rơi ở Bình Dương chỉ nặng 950 g, mắc bệnh hiểm nghèo, đã được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cứu sống.

Tin vui cho người dân tại khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO) - Sau khi hợp nhất hệ thống điều phối, số lượt xe cấp cứu xuất phát tại khu vực Bình Dương cũ tăng 40%

tai nạn lao động nhà hảo tâm bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật bệnh viện đa khoa Bình Dương ghép tay vào chân
