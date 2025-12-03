HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 3-12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao Quyết định cho ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định số 2568 ngày 28-11 của Bộ Chính trị về việc Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị ông Quản Minh Cường cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm, làm cơ sở hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025; thực hiện các định hướng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới; tích cực chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…

Ông Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những thành quả, thắng lợi từ nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua, để vượt qua khó khăn, thách thức, cố gắng đạt được những mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường mong muốn xây dựng một tinh thần làm việc thẳng thắn, minh bạch, trách nhiệm, khi bàn việc thì rõ ràng, khi triển khai thì quyết tâm, quyết liệt, khi kết quả chưa tốt thì sẵn sàng nhận trách nhiệm để làm lại tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống "kỷ luật và đồng tâm" nhưng đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần mới kết nối rộng hơn, mở cửa mạnh hơn, hợp tác sâu hơn để Quảng Ninh không chỉ là động lực của vùng mà còn là điểm đến của bạn bè, nhà đầu tư trong và ngoài nước; đoàn kết cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương để đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững và xứng đáng với vị thế của tỉnh trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê quán Hưng Yên, có trình độ cao cấp chính trị, là Tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát. Trước khi là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, từng trải qua các nhiệm vụ ở Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai...


Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Chỉ vô tình chạm vào một quảng cáo, nhận ngay 40 - 50 cuộc điện thoại

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Chỉ vô tình chạm vào một quảng cáo, nhận ngay 40 - 50 cuộc điện thoại

(NLĐO) - Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nêu thực tế tình trạng lộ, lọt thông tin, lợi dụng dữ liệu cá nhân đang là vấn đề rất bức xúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

(NLĐO) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường, 56 tuổi, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh

(NLĐO)- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 21-11

