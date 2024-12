Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị thực hiện 3 nhiệm vụ lớn trong năm 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 34 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025.

Chủ trì hội nghị là ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng – cho biết trong năm 2024, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của cả nước, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, sự chung tay hưởng ứng của các doanh nghiệp, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết năm 2024 đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào chủ trì hội nghị. Ảnh: Sóc Trăng Online

Theo đó, trong 24 chỉ tiêu nghị quyết, có 15 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt 100% nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 ước đạt 7,07% (đạt chỉ tiêu nghị quyết), tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; tốc độ tăng trưởng GDP cả nước ước khoảng 6,8 - 7%.

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số) xây dựng, triển khai các dự án, đề án thành phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba đột phá chiến lược của tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất, tăng thứ hạng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất các tỉnh trong khu vực; Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) có tăng so với năm 2022. Nguồn nhân lực của tỉnh tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị rằng, năm 2025, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn.

Một là, vừa phải "tăng tốc, bứt phá", tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hai là, vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; Ba là, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với bối cảnh đó, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung". Với tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị:

Thứ nhất, xác định năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu. Do đó, các cấp, các ngành cần phải quán triệt sâu sắc, rà soát thật kỹ các mục tiêu, giải pháp và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành 25 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra...

Thứ hai, về lĩnh vực kinh tế: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế, và nhanh chóng khắc phục những tồn tại như: thủ tục hành chính rườm rà, giải ngân vốn chậm, giải phóng mặt bằng khó khăn, nguồn vật liệu san lấp còn thiếu.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Sóc Trăng Online

Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tái cơ cấu sản xuất và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, các ngành phải rà soát và cải tiến quy trình làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản khép kín, hiện đại; tập trung triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp…

Thứ ba, về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân, nhất là trong dịp đón tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)...

Thứ tư, về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình "từ sớm, từ xa", giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ...

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư, tài sản công, đất đai, khoáng sản…; xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế...

Thứ sáu, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nỗ lực cống hiến góp phần thúc đẩy Sóc Trăng ngày càng phát triển. Đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng...