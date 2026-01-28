HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tại TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Sáng 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1-2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng). Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, chủ trì điểm cầu TP HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV tại TPHCM - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, chủ trì điểm cầu TP HCM

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, đổi mới và mang tính hành động cao, thể hiện tư duy mới và tầm nhìn xa. Đây là lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm.

Công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng được thực hiện qua nhiều vòng, chủ động, dân chủ, minh bạch bảo đảm đúng quy trình theo phương châm dân chủ, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV tại TPHCM - Ảnh 2.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu toàn quốc.

Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng cũng xác định, bước vào giai đoạn mới, thế giới được dự báo tiếp tục chuyển dịch mạnh về cấu trúc quyền lực, mô hình tăng trưởng và trật tự kinh tế; các xu hướng lớn như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, an ninh dữ liệu; cùng với các thách thức như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bất bình đẳng, rủi ro xung đột. 

Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực thích ứng và năng lực tự chủ chiến lược.

Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV tại TPHCM - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP HCM

"Văn kiện lần này nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm nói rất nhiều về việc "làm đến cùng". Ngay trong ngày bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" - bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết phương châm Đại hội XIV của Đảng là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là lần đầu tiên, "Đột phá" được đưa vào phương châm của một kỳ Đại hội Đảng.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã phân tích rất nhiều vì sao chúng ta cần đột phá. Để tầm nhìn 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì từ bây giờ phải có những bước đi đột phá. Tầm nhìn xa thể hiện rất rõ qua quan điểm này" - bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng thông tin về 5 quan điểm chỉ đạo, 8 định hướng lớn, 3 đột phá có tính quyết định giai đoạn 2026-2030.

Về kết quả bầu cử nhân sự, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho hay Đại hội đã bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đảng bộ TP HCM có 7 đại biểu được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó 6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong 19 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.


Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ

Đại hội XIV của Đảng là Đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh văn hóa của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam

Diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Chiều 23-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng: Cơ hội bứt tốc trong phát triển

Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc rất đặc biệt để Đảng ta đề ra những quyết sách chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

