Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp các phường, xã tại thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã ở thành phố

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thời gian qua có thông tin thành phố còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định phải tiếp tục sắp xếp.

Trước thông tin này, ông Trần Lưu Quang cho hay trước đây lãnh đạo TP HCM đã cân nhắc, xem xét rất kỹ các tiêu chí khi sắp xếp phường, xã. TP HCM có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp và Trung ương đã phê duyệt việc sắp xếp này.

Cho nên, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định trong vài năm tới sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã nữa; mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện hữu.

"Mọi người hết sức yên tâm" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói và yêu cầu cán bộ, công chức các phường, xã tập trung làm việc.

Từ ngày 1-7-2025, sau khi thực hiện sắp xếp, hiện TP HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó có một số phường như Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định… không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.

Tin liên quan

[Infographic] Nhiều quận, huyện TP HCM trình phương án sắp xếp phường, xã

[Infographic] Nhiều quận, huyện TP HCM trình phương án sắp xếp phường, xã

(NLĐO) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM đang tiến hành nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Phương án sắp xếp phường, xã của một số địa phương ở TP HCM

(NLĐO) - Thủ Đức, quận 5, quận 6, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Củ Chi, Bình Chánh... đang lấy ý kiến cử tri. Các địa phương đề xuất đặt tên phường, xã mới bằng chữ

Ngày mai (18-4), HĐND TP HCM họp chuyên đề, quyết phương án sắp xếp phường, xã

(NLĐO)- TP HCM đang có phương án sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn hiện hữu để thành lập 102 đơn vị hành chính cấp xã mới, trong đó dự kiến có 78 phường và 24 xã

Thành ủy TP HCM TP HCM sắp xếp phường Bí thư Trần Lưu Quang không có chuyện sắp xếp phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo