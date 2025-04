Bị truy nã về tội chứa mại dâm ở Đồng Nai, trốn ra tới Thanh Hóa

Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ Nghiêm Văn Kiểu (SN 1972; ngụ xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn), là bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, truy nã về tội "Chứa mại dâm".

Người đàn ông trốn truy nã về tội chứa mại dâm bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nghiêm Văn Kiểu đang di chuyển trên Tỉnh lộ 513 thuộc địa phận xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đã phối hợp với Công an xã Nghi Sơn triển khai các biện pháp tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nghiêm Văn Kiểu khai nhận trước đây từng là chủ một quán cafe chòi tại TP Biên Hòa. Tháng 9-2024, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang quán có hoạt động mại dâm (khi đó Kiểu không có mặt tại quán).

Trong quá trình điều tra, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nghiêm Văn Kiểu về tội "Chứa mại dâm".

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Kiểu cho Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.