Bị Việt kiều Anh dụ dỗ "chuyển tiền - nhận quà", cô gái suýt mất tiền oan

Ngày 20-1, tin từ Công an xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân bị một Việt kiều Anh dụ dỗ, chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu bằng hình thức "chuyển tiền - nhận quà".

Cô gái trẻ suýt mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Thiệu Hóa, sáng 19-1, chị L.T.H. (SN 1992; ngụ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Thiệu Hoá để chuyển tiền. Trong quá trình giao dịch, khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin chuyển tiền thì chị H. tỏ ra lúng túng và có nhiều biểu hiện bất thường nên nhân viên ngân hàng đã điện báo Công an xã Thiệu Hoá để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị H. cho biết, khoảng một tuần trước, thông qua mạng xã hội Facebook chị có quen biết với đối tượng tên là Mech Lio (tự xưng là Việt kiều Anh). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, đối tượng đặt vấn đề muốn gửi tài sản từ nước ngoài về cho chị và nhờ chị đứng ra nhận. Do nhẹ dạ nên chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển cho đối tượng số tiền 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận "quà" chuyển từ nước ngoài về.

Sau khi được công an xã làm việc, nắm bắt cụ thể tình hình và tuyên truyền, giải thích việc "chuyển tiền - nhận quà" từ nước ngoài là một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, chị H. đã nhận thức và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.