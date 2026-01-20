Bị Việt kiều Anh dụ dỗ "chuyển tiền - nhận quà", cô gái suýt mất tiền oan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị Việt kiều Anh dụ dỗ "chuyển tiền - nhận quà", cô gái suýt mất tiền oan

Tuấn Minh

(NLĐO)- Quen biết trên mạng và bị một Việt kiều Anh dụ dỗ, một người phụ nữ ở Thanh Hóa suýt mất tiền oan nếu không được công an ngăn chặn kịp thời

Ngày 20-1, tin từ Công an xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân bị một Việt kiều Anh dụ dỗ, chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu bằng hình thức "chuyển tiền - nhận quà".

Bị Việt kiều Anh dụ dỗ "chuyển tiền - nhận quà", cô gái suýt mất tiền oan - Ảnh 1.

Cô gái trẻ suýt mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Thiệu Hóa, sáng 19-1, chị L.T.H. (SN 1992; ngụ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Thiệu Hoá để chuyển tiền. Trong quá trình giao dịch, khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin chuyển tiền thì chị H. tỏ ra lúng túng và có nhiều biểu hiện bất thường nên nhân viên ngân hàng đã điện báo Công an xã Thiệu Hoá để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, chị H. cho biết, khoảng một tuần trước, thông qua mạng xã hội Facebook chị có quen biết với đối tượng tên là Mech Lio (tự xưng là Việt kiều Anh). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, đối tượng đặt vấn đề muốn gửi tài sản từ nước ngoài về cho chị và nhờ chị đứng ra nhận. Do nhẹ dạ nên chị H. đã tin tưởng và đồng ý chuyển cho đối tượng số tiền 140 triệu đồng tiền bảo lãnh để nhận "quà" chuyển từ nước ngoài về.

Sau khi được công an xã làm việc, nắm bắt cụ thể tình hình và tuyên truyền, giải thích việc "chuyển tiền - nhận quà" từ nước ngoài là một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, chị H. đã nhận thức và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng.

Tin liên quan

Mất tiền oan với chiêu tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội

Mất tiền oan với chiêu tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội

(NLĐO) - Chiêu lừa đảo tuyển dụng "việc làm tại nhà" với nhiều đãi ngộ hấp dẫn trên Facebook đã khiến nhiều người hối hận không kịp.

Chuyển khoản nhầm 450 triệu đồng: Ngân hàng khuyến cáo việc tránh mất tiền oan

(NLĐO) – Các ngân hàng chia sẻ những lỗi cơ bản có thể dẫn đến chuyển khoản nhầm mà khách hàng cần tránh để không vướng vào rắc rối đi đòi lại tiền của mình…

TP HCM: Một người mất tiền oan còn bị đòi... bồi thường 500.000 USD!

(NLĐO) – Thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền online không mới nhưng khách hàng vẫn bị sập bẫy, mất tiền oan.

mạng xã hội mất tiền oan lừa đảo qua mạng Công an Thanh Hóa ngăn chặn kịp thời biểu hiện bất thường chuyển tiền - nhận quà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo