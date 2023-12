Bị xử lý nồng độ cồn, người đàn ông dùng dao chém CSGT

Bạn bị xử lý nồng độ cồn, người phụ nữ xé biên bản, đạp vào người CSGT

Mới đây, TAND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xét xử, tuyên phạt bà Đồng Thị Hồng (38 tuổi, trú thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Tối 18-9, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đăk Hà phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Qua kiểm tra phát hiện ông Lê Trần Anh T. (SN 1986, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum - là bạn của bà Hồng) điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, lập biên bản xử phạt.



Sau đó, bà Hồng đi đến chỗ tổ công tác đang làm nhiệm vụ xin bỏ qua lõi vi phạm nhưng không được. Bà này đã có hành vi giật xé biên bản xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng CSGT, có những lời nói thô tục, dùng chân đạp vào người một CSGT.