Bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì dùng Facebook xuyên tạc sự thật về 1 siêu thị ô tô

Với hành vi vi phạm của mình, Trần Thanh L. (áo đen dài tay bên phải) bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng

Ngày 14-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Trần Thanh L. (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo kết quả xác minh, vào các ngày 10 và 11-3, Trần Thanh L. đã sử dụng hai tài khoản Facebook có tên “Trần L..” và “Nhi K..” để đăng tải nhiều bài viết trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Nội dung các bài viết này chứa thông tin sai sự thật liên quan đến siêu thị ô tô Quảng Bình, do anh Hoàng Văn Bình (trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) làm chủ.

Hành vi của Trần Thanh L. đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Thanh L. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Từ sự việc này, Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi viết bài, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt đối với những thông tin chưa được kiểm chứng. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.