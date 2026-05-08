Biến bãi bồi thành công viên, khu sinh thái

Nhiều năm qua, do đặc điểm thủy văn thay đổi, mực nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội ít khi dâng cao như trước, khiến các bãi bồi trở nên ổn định hơn. Những vùng đất này dần được người dân tận dụng trồng trọt, chăn nuôi và các hoạt động vui chơi tự phát. Tuy nhiên, việc khai thác còn manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại đến môi trường.

Trong khi đó, thực tế cho thấy hệ thống bãi bồi ven sông Hồng sở hữu giá trị sinh thái rất lớn. Đây là nơi lưu giữ hệ sinh thái tự nhiên hiếm hoi của đồng bằng Bắc Bộ, với hàng trăm loài thực vật và hàng trăm loài chim, bao gồm cả nhiều loài di cư quan trọng. Những bãi cỏ lau, vùng đất ngập nước và khu vực canh tác truyền thống tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa dạng, vừa có giá trị cảnh quan vừa có ý nghĩa nghiên cứu và giáo dục môi trường.

Tuy nhiên, khu vực này cũng đang chịu nhiều áp lực. Hoạt động khai thác cát trái phép, ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt và tình trạng săn bắt động vật hoang dã đã làm suy giảm đáng kể chất lượng môi trường. Nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả, những giá trị tự nhiên quý báu ở đây có thể biến mất.

Trong bối cảnh đó, việc định hướng xây dựng bãi bồi thành công viên và khu sinh thái là hoàn toàn hợp lý. Đây không chỉ là giải pháp bảo tồn mà còn là cách khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các công viên ven sông có thể được thiết kế theo hướng "thuận thiên", giữ nguyên địa hình tự nhiên, hạn chế bê-tông hóa, đồng thời tích hợp các chức năng như: không gian đi bộ, đạp xe, khu dã ngoại, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

Đáng chú ý, khu vực ven bờ sông Hồng trong nội đô có tiềm năng trở thành một chuỗi không gian công cộng độc đáo, kết nối với các điểm văn hóa - lịch sử quan trọng. Nếu được cải tạo đồng bộ, nơi đây có thể trở thành "lá phổi xanh" mới của TP Hà Nội, đồng thời tạo ra các tuyến trải nghiệm liên hoàn, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và kinh tế đêm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng trước tiên là xử lý vấn đề môi trường: thu gom rác thải, kiểm soát nước thải, khôi phục dòng chảy tự nhiên. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, không cho phép thực hiện các dự án làm ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ hoặc phá vỡ cân bằng sinh thái. Các mô hình nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường cũng cần được ưu tiên, khuyến khích nhằm duy trì sinh kế cho người dân địa phương.

Kinh nghiệm từ nhiều thành phố trên thế giới cho thấy các dự án công viên ven sông hoàn toàn có thể thành công nếu được quy hoạch bài bản và đặt yếu tố sinh thái lên hàng đầu. TP Hà Nội, với lợi thế tự nhiên sẵn có, hoàn toàn có thể biến những bãi bồi ven sông thành không gian sống xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.

Việc phát triển các công viên và khu sinh thái dọc sông Hồng không chỉ là chuyện quy hoạch, mà còn là bước chuyển mình trong tư duy phát triển đô thị: từ khai thác sang gìn giữ, từ phát triển nóng sang bền vững. Nếu được thực hiện đúng hướng, việc này sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành đô thị xanh, đáng sống trong tương lai.



