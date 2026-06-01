Biến cột đèn đường thành trụ sạc xe điện ở Mỹ

Sở Năng lượng và Môi trường đặc khu Columbia (DOEE) đã cấp 609.500 USD cho 3 doanh nghiệp phát triển hạ tầng sạc xe điện là Voltpost, PowerUp America và It's Electric. Trong đó, Voltpost gây chú ý với giải pháp biến các cột đèn đường và cột hạ tầng điện phù hợp thành trụ sạc cấp 2. Doanh nghiệp này dự kiến triển khai tối đa 16 thiết bị tại TP Washington.

Trên website chính thức, Voltpost mô tả trụ sạc có thể được thiết kế với 1 hoặc 2 cổng, trang bị dây cáp thu gọn dài khoảng 7,6 m để tiếp cận xe đỗ ven đường mà vẫn giữ vỉa hè gọn gàng. Thiết bị có khả năng chống chịu thời tiết và được gia cố nhằm hạn chế hành vi phá hoại.

Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Voltpost Jeff Prosserman cho biết thiết bị có thể được lắp đặt trong vài giờ nhờ tận dụng đường điện hiện hữu. Cách làm này không cần đào rãnh để đặt tuyến cáp mới hoặc triển khai công trình quy mô lớn, qua đó tiết kiệm hàng chục ngàn USD so với trạm sạc truyền thống.

Cột đèn đường phù hợp được biến thành trụ sạc pin xe điện tại Mỹ. Ảnh: CARSCOOPS

Giải pháp của Voltpost đặc biệt phù hợp với đô thị đông dân, nơi nhiều hộ gia đình không có lối xe riêng hoặc bãi đỗ để lắp trụ sạc tại nhà. Người dân có thể nạp điện ngay tại vị trí đỗ ven đường.

Nhu cầu này ngày càng rõ rệt khi hơn 20% ô tô mới được người dân thủ đô Washington mua là xe điện, tỉ lệ chỉ thấp hơn California. Trong khi đó, thành phố hiện chỉ sở hữu 6 cổng sạc tại 2 địa điểm cùng hơn 1.000 trụ do khu vực tư nhân vận hành.

Bên cạnh Voltpost, PowerUp America sẽ mở rộng hệ thống trạm sạc, còn It's Electric tập trung vào các thiết bị đặt ven đường và nghiên cứu khả năng kết hợp hạ tầng điện mặt trời. Nếu thành công, mô hình biến cột đèn đường thành trụ sạc xe điện có thể trở thành giải pháp tham khảo cho nhiều đô thị khác tại Mỹ.