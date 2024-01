Biển Đỏ dậy sóng, Ấn Độ tung cùng lúc 10 tàu chiến

Theo báo The Times of India, việc hải quân Ấn Độ triển khai tàu chiến ra biển Ả Rập nhằm ngăn chặn mọi âm mưu cướp biển và tấn công bằng máy bay không người lái, đặc biệt là sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tăng cường tấn công các tàu thương mại trên biển Đỏ.

Các hoạt động tăng cường an ninh hàng hải đang được Ấn Độ tiến hành một cách độc lập trong bối cảnh New Delhi đã từ chối tham gia "Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng" đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu - được phát động ở biển Đỏ vào tháng 12-2023.



Tàu khu trục lớp Kolkata INS Chennai của Ấn Độ. Ảnh: AP

Các quan chức cấp cao nói với tờ The Times of India vào ngày 8-1 rằng hải quân Ấn Độ đang duy trì "sự hiện diện liên tục" ở biển Ả Rập trước tình trạng các tuyến đường biển quan trọng bị đe dọa, dẫn đến giá cước vận tải tăng vọt.

Tàu chiến của Ấn Độ được trang bị nhiều loại súng, tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung cùng thiết bị gây nhiễu.

Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar, trong một cuộc trò chuyện độc quyền với CNN-News18 đã đề cập đến việc hải quân đang điều tra vụ tàu MV Lila Norfolk bị cướp gần bờ biển Somalia và kiểm tra các tàu thuyền trong vùng lân cận.

Các quan chức lưu ý rằng Hải quân Ấn Độ là lực lượng thường trực ở khu vực Ấn Độ Dương (IOR) và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của Ấn Độ. Đồng thời, lực lượng này cũng tạo điều kiện để hoạt động thương mại toàn cầu diễn ra trong khu vực này một cách tự do, công bằng và rộng mở.

Tàu khu trục INS Imphal hiện đại mới của Ấn Độ. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

Mặc dù không nằm trong "Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng" nhưng Ấn Độ vẫn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các nước như Mỹ, Anh, Pháp.

Hải quân Ấn Độ cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan hàng hải của các quốc gia khác để theo dõi tình hình chung và đảm bảo an toàn cho các tàu buôn. Hiện Trung tâm Hợp nhất thông tin-khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR) ở Gurugram, nơi có các sĩ quan liên lạc quốc tế từ hơn chục quốc gia, do Ấn Độ chủ trì, cũng được đặt trong tình trạng báo động.

Trung tâm Phân tích và Quản lý Thông tin của Hải quân Ấn Độ (IMAC) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh hàng hải.

Từ tháng 10-2008 đến nay, Ấn Độ cũng thường xuyên triển khai tàu chiến để tuần tra chống cướp biển ở vịnh Aden, lên đến khoảng 110 tàu.