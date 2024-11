Biển Đông đón 3 cơn bão liên tiếp

Đối với cơn bão số 7, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết tác động nguy hiểm nhất là tình trạng gió mạnh trên biển. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 từ tối và đêm 11-11 đến hết ngày 12-11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa. Từ gần sáng ngày 12-11 đến ngày 13-11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 13-11, mưa lớn giảm dần.

Người dân các vùng ven biển miền Trung, đặc biệt là từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cần theo dõi sát tình hình bão và chuẩn bị các phương án ứng phó để giảm thiểu rủi ro.