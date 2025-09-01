HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Biến động từ danh sách tuyển cờ tướng dự giải châu Á

Đ.Tùng

Cuộc họp mới đây về nhân sự đội tuyển dự giải châu Á không đạt được thống nhất cao khi có sự tranh cãi về tiêu chí chuyên môn, nhất là ở bảng nữ.

Thành phần Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu tại Giải Vô địch cờ tướng châu Á 2025 không đạt được sự đồng thuận giữa Ban Chuyên môn thuộc Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và HLV trưởng đội tuyển các tỉnh, thành.

Biến động từ danh sách tuyển cờ tướng dự giải châu Á - Ảnh 1.

Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (TP HCM), vô địch nữ quốc gia 2025. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Cuộc họp mới đây về nhân sự đội tuyển dự giải châu Á không đạt được thống nhất cao khi có sự tranh cãi về tiêu chí chuyên môn, nhất là ở bảng nữ. Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Bộ môn Cờ - Cục Thể dục thể thao chưa đưa ra được văn bản quy định tiêu chuẩn dành cho VĐV tham dự các giải quốc tế, thông qua thành tích tại những giải quốc gia hằng năm.

Từng có năm, cả 2 nhà vô địch nam, nữ quốc gia cùng bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam mà không có lý do rõ ràng. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng, cả 2 mới được triệu tập lên tuyển và người chịu trách nhiệm chính về việc tuyển chọn VĐV sau đó bị mất chức.

Người hâm mộ đang chờ đợi những quyết định sáng suốt, được cân nhắc hoàn toàn về phương diện chuyên môn để những người xứng đáng nhất được trao trọng trách bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia. Đó cũng là quyền lợi và vinh dự cao nhất trong đời VĐV.

Tin liên quan

Nguyễn Hoàng Yến giành HCB cờ tướng cá nhân nữ châu Á

Nguyễn Hoàng Yến giành HCB cờ tướng cá nhân nữ châu Á

(NLĐO) - Không làm hơn được nhà vô địch Trung Quốc Lưu Hoan ở trận chung kết, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến hài lòng nhận danh hiệu á quân châu Á 2024.

TP HCM nhất toàn đoàn Giải Vô địch cờ tướng quốc gia 2025

(NLĐO) – Hai nhà vô địch Nguyễn Hoàng Yến và Vũ Quốc Đạt không bảo vệ được danh hiệu nhưng đoàn cờ tướng TP HCM vẫn thắng lớn giải quốc gia trên sân nhà.

Giải Cờ tướng úp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(NLĐO) - Các kỳ thủ đang công tác tại Đài PT -TH Bình Dương và Báo Bình Dương vô địch cá nhân, đồng đội Giải Cờ tướng úp Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM 2025.

cờ tướng đội tuyển quốc gia Đội tuyển Việt Nam giải châu Á Liên đoàn cờ tướng Việt Nam
