Biến động từ danh sách tuyển cờ tướng dự giải châu Á

Thành phần Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu tại Giải Vô địch cờ tướng châu Á 2025 không đạt được sự đồng thuận giữa Ban Chuyên môn thuộc Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và HLV trưởng đội tuyển các tỉnh, thành.

Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (TP HCM), vô địch nữ quốc gia 2025. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Cuộc họp mới đây về nhân sự đội tuyển dự giải châu Á không đạt được thống nhất cao khi có sự tranh cãi về tiêu chí chuyên môn, nhất là ở bảng nữ. Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Bộ môn Cờ - Cục Thể dục thể thao chưa đưa ra được văn bản quy định tiêu chuẩn dành cho VĐV tham dự các giải quốc tế, thông qua thành tích tại những giải quốc gia hằng năm.

Từng có năm, cả 2 nhà vô địch nam, nữ quốc gia cùng bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam mà không có lý do rõ ràng. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng, cả 2 mới được triệu tập lên tuyển và người chịu trách nhiệm chính về việc tuyển chọn VĐV sau đó bị mất chức.

Người hâm mộ đang chờ đợi những quyết định sáng suốt, được cân nhắc hoàn toàn về phương diện chuyên môn để những người xứng đáng nhất được trao trọng trách bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia. Đó cũng là quyền lợi và vinh dự cao nhất trong đời VĐV.