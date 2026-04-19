HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình Không gian sống

Biến nhà nhỏ thành nơi đáng sống

Bài và ảnh: CHAT GPT - Vy Thư

Không gian sống đô thị có thể nhỏ về diện tích nhưng hoàn toàn có thể rộng rãi về cảm xúc.

Ở một thành phố lớn như TP HCM, để có một căn nhà không đơn giản và vì thế, một căn hộ nhỏ chừng 40-60 m2, thậm chí nhỏ hơn, vẫn có thể trở thành nơi đáng sống nếu chủ nhân tổ chức hợp lý, tinh tế, mang dấu ấn cá nhân. Tối ưu không gian không chỉ là câu chuyện của diện tích, mà là cách con người đối xử với nơi ở của mình.

Gọn gàng, dễ thở

Thực tế, xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng. Không phải là "ít đồ cho đẹp", mà là giữ lại những thứ thực sự cần thiết, có giá trị sử dụng hoặc mang ý nghĩa tinh thần. Khi không gian được "giải phóng", con người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Một trong những "chìa khóa" của nhà đô thị là nội thất thông minh. Những món đồ đa năng như giường gấp, sofa giường, bàn ăn mở rộng, tủ âm tường… giúp tiết kiệm diện tích đáng kể. Ngoài ra, việc thiết kế tủ kịch trần, tận dụng gầm giường, gầm cầu thang hay các góc chết cũng giúp tăng không gian lưu trữ mà không làm căn nhà rối mắt.

Ánh sáng và màu sắc cũng tạo nên cảm xúc cho không gian. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên ánh sáng tự nhiên bằng cách sử dụng rèm mỏng, cửa kính hoặc bố trí nội thất không che chắn cửa sổ. Màu sắc sáng như trắng, be, pastel giúp không gian trông rộng và thoáng hơn.

Một chậu cây nhỏ nơi ban công, vài chậu cây đặt ở góc phòng hay trên kệ bếp cũng đủ mang lại "hơi thở" thiên nhiên. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một chút xanh cũng giúp cân bằng cảm xúc giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Biến nhà thành "nơi để về"

Một căn nhà đẹp không chỉ ở thiết kế mà còn ở dấu ấn của người sống trong đó. Những bức ảnh gia đình, một góc đọc sách, chiếc đàn piano hay kệ sách nhỏ…, chính là những chi tiết tạo nên sự khác biệt.

Không gian sống vì thế không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn nào, mà cần phù hợp với thói quen, sở thích và nhịp sống của mỗi người.

Biến nhà nhỏ thành nơi đáng sống - Ảnh 1.

Điều quan trọng nhất không nằm ở thiết kế hay nội thất đắt tiền, mà là thói quen sống. Một căn nhà nhỏ sẽ nhanh chóng trở nên bừa bộn nếu thiếu sự ngăn nắp. Việc duy trì thói quen dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, hạn chế tích trữ và sử dụng không gian một cách có ý thức là yếu tố quyết định để giữ cho ngôi nhà luôn dễ chịu.

Tóm lại, để "nâng cấp" nhà nhỏ, bạn chỉ cần bỏ bớt đồ không cần thiết mỗi 3-6 tháng; ưu tiên nội thất đa năng, kích thước gọn; tận dụng chiều cao (tủ kịch trần, kệ treo); dùng màu sáng, hạn chế chia nhỏ không gian và tạo ít nhất một góc thư giãn riêng.

Không gian sống đô thị có thể nhỏ về diện tích nhưng hoàn toàn có thể rộng rãi về cảm xúc. Chỉ cần một chút tinh tế trong cách sắp xếp và một chút yêu thương dành cho chính ngôi nhà của mình, nơi ở sẽ luôn là chốn bình yên để trở về. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo