Biệt thự chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành "ốc đảo" giữa Bắc Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Biệt thự chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành "ốc đảo" giữa Bắc Ninh

Theo Dương Triều/ Báo Tiền Phong

Trưa 9-10, nhiều tuyến đường, ngõ xóm ở làng Quả Cảm (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) bị ngập sâu, biến khu dân cư vốn sầm uất thành “ốc đảo” giữa biển nước.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nước bắt đầu dâng từ ngày 7-10 sau khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa to trên diện rộng.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đến trưa 9-10, toàn bộ làng Quả Cảm vẫn ngập sâu, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy mái. Các tuyến đường nội thôn bị nước bao phủ, điện sinh hoạt phải ngắt để đảm bảo an toàn.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 3.

“Đêm 7-10 nước lên nhanh lắm, chỉ vài tiếng là ngập cả sân. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi phải sống trên tầng hai, mọi sinh hoạt đều nhờ thuyền” - ông Nguyễn V.L nói.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 4.

Hiện mực nước trong làng vẫn ở mức cao, khoảng 1–2 mét.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 5.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 6.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 7.

Nhiều ngôi nhà khang trang, tường ốp gạch sáng bóng vốn là niềm tự hào của người dân vùng Kinh Bắc, nay bị ngập đến nửa tầng. Dưới sân, nước đục lẫn rác và bèo trôi lững lờ. Từ trên cao nhìn xuống, làng Quả Cảm giống như một “hòn đảo nhỏ” giữa biển nước mênh mông.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 8.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 9.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 10.

Trưa 9-10, thời tiết tạnh ráo nhưng nước vẫn chưa rút. Trên mặt nước, những chiếc thuyền nhôm, thuyền nhựa của người dân liên tục qua lại, vận chuyển cơm hộp, bánh mì, nước sạch cho các gia đình trong khu ngập.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 11.

Một số hộ phải di chuyển tạm thời đến nhà người thân hoặc nhà văn hóa phường.

Biệt thự chìm trong biển nước , làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh - Ảnh 12.

Theo cơ quan chức năng, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11 khiến mực nước sông Cầu, sông Thương dâng cao, gây ngập nặng tại nhiều khu vực ven sông ở Bắc Ninh.

Biệt thự chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành ốc đảo giữa Bắc Ninh 

ngập lụt tỉnh Bắc Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo