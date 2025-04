Biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực

Họ cũng luôn là biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son.

Những ngày này cách đây 50 năm, với tinh thần: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa", dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước đã làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn

Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có tầm vóc thời đại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đó là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí "không có gì quý hơn độc lập, tự do". Và trên hết, đó là thắng lợi của hàng triệu con người bình dị nhưng phi thường, những người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng cho đất nước được hòa bình và thống nhất, cho dân tộc được độc lập.

Trong chiến công chung ấy, không thể không nhắc đến vai trò đặc biệt của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ - những người đã từng chiến đấu trên mọi chiến trường, ở mọi mặt trận, từ tuyến đầu rực lửa đến hậu phương vững chắc. Các cựu chiến binh - những người lính cụ Hồ - đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, viết nên những trang sử vàng trên mọi chiến trường. Các thanh niên xung phong - những "bông hoa lửa" - đã lăn mình giữa mưa bom bão đạn, mở đường, tải đạn, cứu thương, dựng nên những kỳ tích bất tử. Lực lượng dân quân tự vệ - những chiến sĩ nơi làng quê, ngày đêm bám trụ, bảo vệ quê hương, vừa sản xuất vừa chiến đấu - là chốt giữ vững chắc nơi tuyến sau của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc Gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí, bằng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm và ý chí kiên trung, đã vượt lên mọi mất mát, hy sinh để góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhiều đồng chí đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại nơi rừng xanh núi đỏ, nơi lòng đất mẹ. Có những người trở về với vết thương trên thân thể, với ký ức chiến tranh in sâu trong tâm trí...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng chân thành nhất đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người con đã hiến dâng xương máu, tính mạng vì non sông gấm vóc, vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.

Điểm tựa tinh thần vững chắc

Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", của những thanh niên xung phong, dân quân tự vệ năm xưa vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Dù trở về từ chiến trường với bao vết thương trên thân thể, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, các đồng chí vẫn không ngừng cống hiến, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên mọi miền Tổ quốc, hình ảnh của các đồng chí vẫn luôn là biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai của đất nước.

Nhiều đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vai trò gương mẫu tại cơ sở, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết trong các hoạt động chính trị, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho thế hệ trẻ. Có đồng chí là người có uy tín trong cộng đồng, làm cầu nối đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân. Có đồng chí là tấm gương khởi nghiệp trong thời bình, dám nghĩ, dám làm, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động...

Dù ở lĩnh vực nào, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong cũng luôn thể hiện tinh thần "Quyết chiến quyết thắng" và "Thần tốc, táo bạo" của chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa, luôn tận tụy, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, các đồng chí không chỉ viết tiếp trang sử hào hùng trong thời bình mà còn góp phần vun đắp, giữ gìn những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc.

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Dân quân tự vệ trên cả nước vẫn luôn giữ vững ngọn lửa cách mạng, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần xung kích của thanh niên thời chiến và truyền thống kiên cường, bất khuất, trung thành với Tổ quốc. Đặc biệt, các cấp hội đã làm rất tốt vai trò bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, cựu đồng đội, không để ai bị lãng quên hay bỏ lại phía sau.

Những việc làm đầy nghĩa tình đó càng khẳng định: Dù trong chiến tranh hay trong thời bình, các đồng chí vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc của Đảng, của chính quyền và của nhân dân.

Uống nước nhớ nguồn

Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn và tri ân các thế hệ đi trước. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, dù khó khăn đến đâu, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, thực hiện tốt nhất có thể chính sách xã hội đối với người có công với nước, người đã đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Những năm qua, công tác "đền ơn đáp nghĩa" luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, nhân văn, sát thực tiễn. Các chủ trương, chính sách như trợ cấp bảo hiểm y tế 100%, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm... đều thể hiện trách nhiệm, đạo lý sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã đóng góp, hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Tại Nghị quyết 42/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu: Đến năm 2030, 100% người có công và gia đình người có công sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất, tinh thần. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Hàng trăm ngàn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

Tuy nhiên, sự tri ân chân thành nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở nhận thức, hành động của thế hệ hôm nay. Những người may mắn được sống trong hòa bình, phát triển có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, truyền lửa cho thế hệ mai sau. Thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh; xây dựng đất nước hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình...

3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phấn đấu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước: Một là, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình. Hai là, phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030, năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Ba là, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện những điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành. Tình hình quốc tế và trong nước dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ nói riêng - tiếp tục đồng hành với Đảng, Nhà nước, dân tộc, nhân dân vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

(*) Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sáng 9-4.

