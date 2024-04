Bình Dương: Bến Cát lên thành phố

Sáng 25-4, tại Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5.

Cũng tại buổi lễ long trọng này, thị xã Bến Cát vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao Nghị quyết của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Bến Cát

Theo đó, thành lập phường An Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 31,22 km2 và quy mô dân số là 25.363 người của xã An Điền. Phường An Điền giáp các phường An Tây, Mỹ Phước, Thới Hòa, xã Phú An; huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng.

Thành lập phường An Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 44,01 km2 và quy mô dân số là 41.917 người của xã An Tây. Phường An Tây giáp phường An Điền, xã Phú An; huyện Dầu Tiếng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2 và quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

TP Bến Cát có hiệu lực từ ngày 1-5

Thành phố Bến Cát giáp TP Tân Uyên, Thủ Dầu Một và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương và TP HCM.

Thành lập Tòa án nhân dân TP Bến Cát trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân TP Bến Cát trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Với vị trí địa lý quan trọng, Bến Cát là địa bàn quan trọng của tỉnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, xã hội, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư các ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Đặc biệt, có hệ thống giao thông đối ngoại, giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh, thành phía Nam như Quốc lộ 13; đường Vành đai 4- TP HCM; đường Mỹ Phước - Tân Vạn; Mỹ Phước - Bàu Bàng...

TP Bến Cát nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết việc thành lập thành phố Bến Cát là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một bước phát triển mới của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo thành phố Bến Cát tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng thành phố Bến Cát thông minh, hiện đại qua việc đầu tư và nâng cao hơn nữa chất lượng đô thị, gắn phát triển đô thị với phát triển kinh tế đô thị, tiến tới mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu....

Tại buổi lễ, cơ quan chức năng cũng đã công bố Quyết định 153 của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 5 thành phố (Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một). Đây là địa phương có nhiều TP nhất cả nước.