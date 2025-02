Bình Dương bổ sung nhiều dự án giao thông trọng điểm

Ngày 19-2, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh này mới bổ sung đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, đây là những dự án quan trọng theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026-2030, ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, tại huyện Phú Giáo, đầu tư tuyến nhánh của dự án xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có điểm đầu tuyến kết nối với đường tạo lực tại ngã ba Tam Lập, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo; cuối tuyến kết nối với đường ĐH416 xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên có tổng chiều dài 12,5km, tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Nâng cấp, mở rộng đường An Bình kết nối cầu vượt Sóng Thần (TP Dĩ An); đường ven sông Sài Gòn đi qua các TP Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, huyện Dầu Tiếng.

Xây dựng cầu Hiếu Liêm kết nối huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; đường và cầu kết nối đường Vành đai 3 - TP HCM với sân bay Biên Hòa; đường trục chính Đông - Tây (giai đoạn 2) đoạn từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo; Quốc lộ 13C (đoạn từ đường Vành đai 4 - TP HCM đến đường ĐT 746)...

Đây là các dự án đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; phát triển hệ thống giao thông tỉnh đồng bộ, hiện đại, sớm giải quyết tình trạng ùn tắc trên các tuyến giao thông huyết mạch.

Ông Bùi Minh Thạnh cho hay về nguồn vốn đầu tư, các sở, ngành chức năng rà soát tham mưu nguồn vốn cụ thể của các dự án khi đi qua từng địa phương, trong đó có cả nguồn vốn xã hội hóa.