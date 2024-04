Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD

Ngày 17-4, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án Một Thế Giới – The One World.



Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM và lãnh đạo các cơ quan ban ngành.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Một thế giới

Tại buổi lễ, Kim Oanh Group cũng đã tiến hành ký kết Hợp tác Đầu tư Dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World cùng ba đối tác của Nhật Bản, gồm: Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT.

Đồng thời, ký kết Hợp tác Phát triển Trung tâm thương mại tại dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World với Công ty AEON Việt Nam (thành viên Tập đoàn AEON Nhật Bản).

Dự án Khu đô thị Một Thế Giới – The One World có quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỉ USD, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi có các tuyến đường huyết mạch của Bình Dương đi qua như Quốc lộ 13; Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3.

Kim Oanh Group và các đối tác Nhật Bản ký kết hợp tác đầu tư Khu đô thị Một thế giới dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, cho biết dự án được chia làm 6 dự án thành phần, dự kiến sẽ xây dựng trước các tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngay trong năm 2025.

Bà Oanh nhấn mạnh sự hợp tác giữa Kim Oanh Group và các tập đoàn hàng đầu từ Nhật Bản là một bước quan trọng trong việc định hình tương lai của dự án Một Thế Giới – The One World.

"Sự kết hợp của năng lực, tiềm lực, kinh nghiệm và cam kết từ mỗi bên, Khu đô thị Một Thế Giới - The One World sẽ trở thành một đô thị kiểu mẫu, một biểu tượng thịnh vượng tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương"- bà Oanh nói.

Phối cảnh Dự án Một thế giới tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Theo thỏa thuận ký kết, cấu trúc hợp tác của dự án sẽ được chia theo tỷ lệ Kim Oanh Group chiếm 51% cổ phần; ba đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT chiếm 49% cổ phần.

Riêng AEON Việt Nam sẽ phát triển và vận hành một trung tâm thương mại cao cấp quy mô lớn ngay trong khu đô thị Một Thế Giới – The One World.

