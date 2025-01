Bình Dương đón làn sóng đầu tư

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,7 tỉ USD. Trong đó, 3 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 20 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin tưởng vào môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Tập đoàn Gia Định (chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Tam Lập 2, huyện Phú Giáo), khẳng định sau khi Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp (DN) sẽ đề xuất với lãnh đạo tỉnh Bình Dương để xin thành lập tiếp Cụm Công nghiệp Tam Lập 5, cũng trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Ông Trung cho biết Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 nằm ở vị trí hết sức thuận lợi, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là nằm trên trục đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, giúp kết nối với các khu công nghiệp trên địa bàn và các cảng cũng như sân bay Long Thành. Mục tiêu của Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 là thu hút những DN xanh, sạch. Do đó, quá trình triển khai xây dựng, DN đã dùng năng lượng tái tạo, sử dụng nước thải tuần hoàn… việc này nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ là đến năm 2050 Việt Nam phải đạt Net Zero. "Đây cũng chính là lý do dự án được tỉnh Bình Dương ủng hộ vì đúng với định hướng thu hút đầu tư của địa phương trong giai đoạn mới" - ông Trung nói.

Cụm Công nghiệp Tam Lập 2

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tin tưởng các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư ngay từ đầu năm 2025 là minh chứng cụ thể cho sự tin tưởng và cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tỉnh. Đồng thời kỳ vọng các dự án này sẽ được triển khai thành công và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để Bình Dương tiếp tục là địa chỉ đáng tin cậy, điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành trong tỉnh sẽ tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN an tâm đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh.