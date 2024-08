Bình Dương: Kiểm điểm tập thể, cá nhân về 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người tử vong, UBND tỉnh Bình Dương đã họp đánh giá nguyên nhân tai nạn giao thông, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Theo đó, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào ngày 17-10-2023, ba nam thanh niên gồm Nguyễn Hữu Trung (23 tuổi, quê Đắk Lắk), Lữ Quang Minh (21 tuổi, quê Nghệ An) và Bùi Hoàng Tâm (16 tuổi, quê Tân Uyên, Bình Dương) chở nhau trên xe máy biển số 47B2-471... chạy trên đường ĐT.743 hướng từ TP Thủ Dầu Một đi ngã tư Miếu Ông Cù. Khi xe đến đoạn qua khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn thì bị tai nạn và va chạm vào cột đèn điện ở giữa đường, hậu quả cả 3 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại Phú Giáo khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 9-8-2024, tại ngã ba đường ĐH509 và đường ĐH512 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Thời điểm này, xe máy do ông V.T.Nh. (SN 1987, ở Phú Giáo) điều khiển lưu thông trên đường ĐH507, rẽ vào đường ĐH512. Lúc này, ô tô tải do ông Thạch Út điều khiển đang lưu thông trên đường ĐH512, rẽ vào đường ĐH509. Hai xe va chạm trực diện tại ngã ba. Hậu quả, ông V.T.Nh. và con trai ông là bé K. (SN 2023) tử vong tại hiện trường. Bà M. (SN 1991- vợ ông Nhân) tử vong tại bệnh viện.

Ngoài 2 vụ tai nạn nói trên, mới đây ngày 10-8, hai mẹ con đi xe ôm công nghệ đã tử vong tại chỗ do bị xe tải chạy lấn làn tông trúng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chính dẫn đến 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là do vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lưu thông không đúng phần đường quy định.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân khách quan do cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo an toàn như vạch kẻ đường bị mờ, biển báo hiệu đường bộ giao nhau bị che khuất, cây xanh che khuất tầm nhìn quan sát...

Ông Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông, UBND TP Thuận An và huyện Phú Giáo khẩn trương, nghiêm túc tổ chức họp xem xét, kiểm điểm trung thực, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, huy động các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cần nâng cao ý thức và nhận thức khi tham gia giao thông.

Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng ma túy, dừng, đỗ xe sai quy định...; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ trên những tuyến, địa bàn trọng điểm.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, thường xuyên duy tu, sửa chữa những nơi bị hư hỏng, xuống cấp; lắp đặt biển báo, kẽ lại vạch sơn phân chia làn đường, gờ giảm tốc bị mờ, giải tỏa, tỉa cây những khu vực, đoạn đường bị che khuất tầm nhìn trên các tuyến giao thông.