Bình Dương kiên quyết xử lý nạn khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng

Ngày 14-3, liên quan đến phóng sự điều tra "Có hẳn đoàn tàu không số hiệu trên sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng" trên Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã có những động thái chấn chỉnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đoàn đi kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm về khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Ba con tàu không gắn số hiệu của Công ty Đông Tiến khai thác cát trái phép từ khuya đến sáng trên hồ Dầu Tiếng

Ông Dũng cũng cho biết đã chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh đi kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp mà Báo Người Lao Động phản ánh là Công ty Đông Tiến. "Phải xử lý ngay, không được để xảy ra tình trạng này"- ông Mai Hùng Dũng nói



Trong khi đó, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, công an tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên lòng hồ Dầu Tiếng.

Theo đại tá Ngô Xuân Phú, việc kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên lòng hồ Dầu Tiếng đã được Công an tỉnh Bình Dương có kế hoạch từ trước đó. "Tuy nhiên, khi Báo phản ánh thì lực lượng công an phải vào cuộc sớm hơn"- Đại tá Ngô Xuân Phú nhấn mạnh.

Liên quan đến việc Báo Người Lao Động phản ánh Công ty Đông Tiến khai thác cát xuyên đêm, theo đại tá Phú trước tiên phải xác minh xem mức độ, tính chất như thế nào, rồi mới có cơ sở hồ sơ và đề xuất hướng tiếp theo.

Đại tá Phú cho rằng, liên quan đến vấn đề trên sông nước, cần phải đảm bảo sự an toàn, không chỉ cho lực lượng chức năng, mà cả người vi phạm nữa.



Được biết, những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng tổ chức tuần tra tại khu vực Hồ thủy lợi Dầu Tiếng, để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát.