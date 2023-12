Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo khẩn truy tìm tung tích, lai lịch người đàn ông chết trong ô tô.



Theo đó, khoảng 18 giờ 30 tối 11-12, Công an xã An Điền, thị xã Bến Cát tiếp nhận thông tin có một người đàn ông đã chết trong ô tô.

Nạn nhân chết trên chiếc xe ô tô đậu ven đường

Ngay sau đó công an xã đã có mặt xác minh, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là nam giới, chưa rõ lai lịch, cao khoảng 1m60, da ngăm đen, mang áo thun màu xám, quần màu đen, trên tay có hình xăm trái tim.

Đáng chú ý, người này không phải là chủ sở hữu ô tô.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo ngay cho công an thị xã; cán bộ thụ lý Nguyễn Công Trung 0965.346.347 hoặc cơ quan công an gần nhất.