Bình Dương: Mưa lớn, nước cuốn ô tô, nữ lái xe tử vong

Ngày 14-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ cùng chiếc ô tô bán tải bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.B.T (44 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 13-9 khiến khu vực đường Suối Sệp, phường Tân Đông Hiệp nước dâng cao, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi chiếc ô tô cùng nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, vào khoảng 20 giờ, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Dĩ An đã điều động lực lượng, phương tiện tới hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp tìm kiếm cứu hộ trong điều kiện ngập sâu, nước chảy mạnh.

Sau gần một giờ tìm kiếm, chiếc ô tô được phát hiện mắc kẹt trong lùm cây. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cơn mưa lớn khiến nước dâng cao, dòng nước chảy xiết, dẫn đến vụ việc thương tâm.