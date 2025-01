Bình Dương: Người đàn ông tiên lượng xấu vì bị đánh sau va chạm giao thông

Ngày 1-1, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang truy xét người đàn ông đánh người giữa đường, nghi do mâu thuẫn va chạm giao thông.

Nạn nhân bị đánh là anh N.T.B. (SN 1986, quê Thanh Hoá), hiện sống ở TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tối cùng ngày, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông đánh nhau giữa đường, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - đường NE8, đoạn qua phường Thới Hòa, TP Bến Cát.

Người đàn ông trong clip đã đẩy anh B. ngã xuống đường, tiếp đó dùng nón bảo hiểm và chân đánh, đá vào đầu nạn nhân. Đến khi nạn nhân bất tỉnh thì người này mới rời đi trong trạng thái xiêu vẹo.

Tại ngã tư còn có một xe máy bị đổ và một xe máy khác đang dựng bên đường. Sự việc khiến cư dân mạng hết sức bức xúc vì hành động không thể chấp nhận được của người đàn ông trên.

Nhiều người cho rằng dù va chạm giao thông ai đúng ai sai thì cũng không được hung hãn như vậy, có người còn đặt nghi vấn người đàn ông đánh người nhiều khả năng do say xỉn.

Anh B nằm bất tỉnh trên đường sau khi bị đánh

Sau khi bị đánh, anh B. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị.

Một người nhà của nạn nhân xác nhận trước đó anh B. đi đá banh, đang trên đường về nhà thì xảy ra va chạm giao thông rồi dẫn đến sự việc đau lòng nói trên. Hiện nạn nhân đang điều trị trong tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu.

Được biết, nạn nhân làm nghề cửa sắt, đã có vợ và 2 con. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.