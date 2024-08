Bình Dương sẽ có 3 đô thị loại I

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 790/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định, đến năm 2030, Bình Dương có 3 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, gồm: TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An và TP Thuận An; 2 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II là TP Tân Uyên và TP Bến Cát; 1 đô thị đạt tiêu chí thị xã - đô thị loại IV là huyện Bàu Bàng; 3 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại IV, gồm: Thị trấn Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên); thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo); thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng). Đồng thời thành lập mới một số đô thị thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Dầu Tiếng, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 88% -90%.

Các tỉnh phía Bắc của Bình Dương sẽ được hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới

Quy hoạch đã phân vùng phát triển toàn tỉnh thành 3 khu vực không gian động lực. Khu vực 1 là TP Thuận An và TP Dĩ An: Thực hiện tái thiết, cải tạo đô thị; di dời các cơ sở sản xuất, công nghiệp lạc hậu, ô nhiễm môi trường lên phía Bắc của tỉnh. Sử dụng các dư địa không gian cho mô hình đô thị mới theo định hướng TOD và bổ sung các hạ tầng xã hội để đưa TP Thuận An, TP Dĩ An trở thành đô thị hiện đại, chất lượng sống cao.

Khu vực 2 gồm TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên, TP Bến Cát và huyện Bàu Bàng: Phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, dịch vụ cộng đồng cấp Vùng và đô thị thông minh làm trụ cột cho tăng trưởng của tỉnh.

Khu vực 3 có các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng: Hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, thu hút phát triển mô hình đô thị - công nghiệp – dịch vụ sinh thái. Bảo tồn và phát triển các hành lang sinh thái sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính… tăng độ phủ xanh, phát triển năng lượng tái tạo.

Quy hoạch cũng nêu rõ, phát triển không gian đô thị Bình Dương gắn với vùng đô thị trung tâm TP HCM theo mô hình vùng đô thị với khung cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong đó, khu vực phía Nam gồm: Khu vực Dĩ An và Thuận An chuyển đổi thành các trung tâm dịch vụ cấp Vùng về thương mại và dịch vụ logistics; Thủ Dầu Một phát triển hoàn thiện thành trung tâm dịch vụ hỗ trợ và đổi mới sáng tạo; Bến Cát và Tân Uyên phát triển hoàn thiện mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện, hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.