Bình Dương vừa chốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường và tên gọi

Ngày 24-4, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 23 (chuyên đề).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt - thời điểm chuyển mình lịch sử của vùng Đông Nam Bộ, khi định hướng lớn về việc tổ chức lại không gian hành chính, trong đó có chủ trương hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP HCM để hình thành một siêu đô thị vùng.

Tỉnh Bình Dương còn 36 đơn vị hành chính cấp xã, phường sau sắp xếp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua 14 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa -xã hội, pháp chế. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã tán thành chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Dương.

Về phương án sắp xếp và tên gọi các xã, phường, Bình Dương đã tiếp thu và có một số thay đổi so với dự kiến trước đó.

Một số điều chỉnh cụ thể như lấy tên Bình Cơ đặt tên cho phường mới sau khi sắp xếp phường Hội Nghĩa và xã Bình Mỹ (thay cho xã Bình Mỹ do trùng với tên xã Bình Mỹ, TP HCM).

Lấy tên xã An Long thay cho tên xã Phú Giáo sau khi sắp xếp 3 xã An Linh, An Long, Tân Long. Lấy tên xã Phú Giáo thay cho xã Phước Vĩnh sau khi sắp xếp các xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và các ấp Đồng Tâm, Gia Biện của xã Tam Lập.

Điều chỉnh đặt trụ sở tại xã Cây Trường II hiện nay sau khi sắp xếp xã Cây Trường II với xã Trừ Văn Thố. Điều chỉnh đặt trụ sở tại phường Bình An hiện nay sau khi sắp xếp các phường Bình An, Bình Thắng, Đông Hòa, lấy tên phường Đông Hòa.

Điều chỉnh, sáp nhập các khu phố 6, 8, 9 thuộc phường Hiệp An để hợp nhất vào một số khu phố của phường Chánh Mỹ, phường Định Hòa và phường Tương Bình Hiệp, lấy tên là phường Chánh Hiệp...

Như vậy, với phương án còn 36 xã, phường, Bình Dương giảm 55 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 60,4%. Dự kiến tiêu chí diện tích và dân số cụ thể với xã có diện tích 60km2, dân số 24.000 người; phường có diện tích 15km2, dân số 45.000 người.

36 đơn vị hành chính cấp phường, xã ở Bình Dương bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, trong đó 12 phường vượt mốc 100.000 dân.