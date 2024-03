Bình Dương: Xe bán tải tông hàng loạt xe máy, 4 người thương vong

Đến tối 17-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một chiếc xe bán tải tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người thương vong.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17-3 trên đường ĐT.743B, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An.

Thời điểm này, xe ô tô tải do Tống Thanh Tính (SN 1987, hộ khẩu ở phường An phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển đi từ hướng ngã tư Miếu Ông Cù về hướng ngã sáu An Phú.

Khi xe đi đến trước bưu điện phường An Phú xảy ra tai nạn với 3 xe máy đang đi cùng chiều phía trước, bên phải.

Chiếc ô tô bán tải chỉ dừng lại khi tông trúng 1 cây xanh bên đường

Ô tô này chỉ dừng lại khi tông trúng cây xanh trên vỉa hè, một bánh xe bị văng ra khỏi trục.

Vụ tai nạn khiến anh N.V.T (SN 1990, quê Nam Định) chết tại hiện trường; các nạn nhân khác gồm V.V.H (SN 1983, quê Cà Mau); D.N (SN 1979) chở vợ là chị K.T.A (SN 1980, cùng quê Trà Vinh) bị chấn thương nhẹ.

Sau va chạm, chiếc xe bán tải của Tống Thanh Tính bị hư hỏng nặng phía trước đầu xe; các phương tiện còn lại hư hỏng nhẹ.

Một lãnh đạo Công an TP Thuận An cho biết tài xế Tống Thanh Tính âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Hiện Công an TP Thuận An vẫn đang khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người điều khiển phương tiện.

Một số hình ảnh tại hiện trường: