Bình Phước: 4 phó trưởng công an huyện tự nguyện xuống công tác tại xã, phường

Ngày 25-2, Công an tỉnh Bình Phước thông tin đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ hưu và bố trí lãnh đạo công an cấp huyện xuống công tác tại các xã, phường, thị trấn nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức mới.



Theo đó, 12 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương đã nhận quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an Nhân dân.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ đối với 4 lãnh đạo Công an cấp huyện (Ảnh: CABP)

Trong số đó có nhiều trưởng, phó phòng nghiệp vụ và phó trưởng công an các đơn vị cấp huyện, như: Đại tá Tô Hoài, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; thượng tá Văn Công Tâm, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; thượng tá Văn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Phước Long

Ngoài ra còn có thượng tá Đỗ Đình Hữu, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế; thượng tá Trần Hữu Ngạn, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; thượng tá Trần Mạnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; thượng tá Huỳnh Văn Mự, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Trịnh Đức Doanh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thượng tá Tô Văn Đỉnh, Phó Giám thị Trại tạm giam; thượng tá Lê Văn Em, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; thượng tá Nguyễn Văn Bền, Phó Trưởng Công an thành phố Đồng Xoài.

Đáng chú ý, 4 Phó trưởng Công an cấp huyện đã tự nguyện xin xuống công tác và giữ chức vụ trưởng công an các xã, phường, thị trấn gồm: Thượng tá Đặng Ngọc Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Bù Đăng được điều động làm Trưởng Công an thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng; thượng tá Phạm Văn Thép, Phó Trưởng Công an huyện Phú Riềng được điều động làm Trưởng Công an phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập được điều động làm Trưởng Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập và thượng tá Nguyễn Công Chí, Phó Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập được điều động làm Trưởng Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.