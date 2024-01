Bình Thuận: 11 vụ vỡ hụi với tổng số tiền hơn 247 tỉ đồng trong năm 2023

Ngày 21-1, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ vỡ hụi, với tổng số tiền hơn 247 tỉ đồng.

Trong đó, TP Phan Thiết là địa bàn xảy ra nhiều vụ vỡ hụi nhất, với 6 trường hợp, tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng; 4 vụ vỡ hụi còn lại xảy ra tại các huyện Hàm Thuận Bắc (3 vụ, 7 tỉ đồng), Tánh Linh (1 vụ, 200 triệu đồng) và Thị xã La Gi (1 vụ, 40 tỉ đồng).

Công an TP Phan Thiết đã khởi tố một vụ vỡ hụi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 vụ vỡ hụi khác tại tỉnh Bình Thuận được công an đưa vào giải quyết theo trình tự tin báo tội phạm. Công an các địa phương tại Bình Thuận cũng kết luận 1 vụ không có dấu hiệu tội phạm, chuyển xử lý dân sự; hiện đang xác minh 5 vụ vỡ hụi; còn 1 vụ các bên đã tự thương lượng, thỏa thuận.

Công an TP Phan Thiết khởi tố bị can, bắt giam một chủ hụi tại phường Phú Thuỷ, tháng 11-2023. Ảnh: DT



Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thủ đoạn của các chủ đường dây hụi chủ yếu là các cá nhân sử dụng mối quan hệ xã hội và thông qua mạng xã hội facebook, zalo để giới thiệu, mời gọi huy động vốn thông qua hình thức chơi hụi, sau đó chủ các dây hụi bỏ trốn.

Cũng theo công an tỉnh Bình Thuận, trong những vụ vỡ hụi, phần lớn việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn.

Vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn; nếu chọn hình thức góp vốn dựa vào uy tín thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia, đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia.

Đồng thời, cảnh báo những người tổ chức góp vốn cần tuân thủ các quy định pháp luật, nghiêm cấm việc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.