Bình Thuận công bố 45 sĩ quan làm Trưởng Công an xã, phường, đặc khu

Ngày 23-6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành văn bản gửi Công an tỉnh Lâm Đồng về việc chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lực lượng Công an tại các đơn vị hành chính thuộc địa bàn sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Theo văn bản này, 45 cán bộ là sĩ quan, đa phần là cấp tá thuộc Công an tỉnh Bình Thuận sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng Công an xã, phường và đơn vị hành chính đặc thù tại khu vực chuyển giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đây là lực lượng đã được rà soát, phân công cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và sẽ giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở sau sáp nhập.

45 trưởng Công an xã, phường, đặc khu tại tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sĩ quan trong danh sách được phân công chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Hậu cần để khẩn trương bàn giao trụ sở, phương tiện làm việc và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu nhằm đảm bảo lực lượng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7 mà không bị gián đoạn nhiệm vụ.

Các Trưởng Công an xã/phường cần báo cáo kết quả chuẩn bị về Công an tỉnh Bình Thuận trước ngày 25-6-2025 để tổng hợp và báo cáo lên Công an tỉnh Lâm Đồng.

Việc bố trí 45 sĩ quan làm Trưởng Công an cấp xã, phường, đặc khu là bước đi mang tính ổn định trước mắt và chủ động lâu dài nhằm duy trì nền nếp chỉ huy, tránh xáo trộn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.