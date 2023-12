(NLĐO)- Trong năm 2023, Thanh Hóa đã điều tra, truy tố, xét xử 36 vụ, 74 bị can tham nhũng, trong đó, số cũ 11 vụ, 37 bị can; số mới 15 vụ, 27 bị can với tổng số tiền phải thu hồi hơn 196 tỉ đồng