Bình Thuận ngăn chặn nhiều đường dây ma tuý xuyên biên giới

Ngày 28-6, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin về tình hình đấu tranh với các loại tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2024.

Qua theo dõi, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện các đối tượng ma túy trong tỉnh cấu kết với các đối tượng ở biên giới Tây Nam, biên giới Tây Nguyên và TP HCM để mua bán, vận chuyển ma túy về địa bàn tiêu thụ, có yếu tố liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Điển hình, ngày 15-3, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an các tỉnh Kon Tum, Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào đi Kon Tum, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và về Bình Thuận do Trịnh Minh Sản (sinh năm 1973, trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cầm đầu.

Qua đó, đã bắt, khởi tố 5 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 kg Methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Súng, ma tuý được Công an Bình Thuận thu giữ trong một chuyên án ma tuý. Ảnh: CABT



Ngoài ra, tình hình vận chuyển ma túy thông qua tuyến hàng hải diễn biến phức tạp, khó lường. Từ đầu năm 2024, lực lượng chức năng tại Bình Thuận đã phát hiện 2 vụ ma túy trên dạt vào bờ biển, thu giữ 1 kg ketamin, 25 kg Cocaine.

Kết quả tính đến ngày 15-6, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Bình Thuận triệt phá thành công 278 vụ, bắt 472 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát Bình Thuận bắt giữ một đối tượng trong chuyên án ma tuý. Ảnh: CABT



Trong đó, đã triệt xóa tận gốc 3 đường dây ma túy lớn từ tỉnh ngoài vào Bình Thuận và 4 điểm hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy phức tạp.

Công an Bình Thuận cũng đã khởi tố 238 vụ/377 bị can, thu giữ nhiều loại ma tuý, súng, đạn từ các đối tượng phạm tội.